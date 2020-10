Netflix' größte Game of Thrones-Chance: Assassin's Creed-Serie in Arbeit

Netflix plant eine Serie basierend auf den Assassin's Creed-Spielen. Der Sci-Fi-Historien-Stoff könnte für den Streaming-Dienst einen Erfolg à la Game of Thrones bedeuten.

Netflix wagt den Todessprung: Der Streaming-Anbieter entwickelt eine Assassin's Creed-Serie. Dabei handelt es sich um ein Live-Action-Projekt. Es ist das erste dieser Art seit dem gefloppten Kinofilm mit Michael Fassbender in der Hauptrolle.

Die Assassin's Creed-Serie könnte für den Streaming-Dienst ein echtes Blockbuster-Format werden, das geradewegs in die Game of Thrones-Lücke hineinstößt. Immerhin handelt es sich bei dem Sci-Fi-Historienstoff um eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises der letzten 20 Jahre.

Netflix' Assassin's Creed-Serie: Das ist bekannt

Die Assassin's Creed-Serie befindet sich laut Variety im Entwicklungsstadium. Die Meldung wurde von Ubisoft und Netflix kommentiert. Außerdem gibt es einen Mini-Teaser zur Serie.

Netflix' Ankündigung der Assassin's Creed-Serie:

Wie aus dem Bericht hervorgeht, entsteht die Serie im Rahmen eines Deals zwischen dem Streaming-Anbieter und Ubisoft. So heißt es von Seiten des Publishers:

Seit mehr als 10 Jahren haben Fans weltweit dabei geholfen, Assassin's Creed in ein ikonisches Franchise zu verwandeln. Wir sind gespannt darauf, eine Assassin's Creed-Serie mit Netflix zu kreieren und freuen uns darauf, die nächste Saga im Assassin's Creed-Universum zu erschaffen.

Letzerer Satz könnte darauf hinweisen, dass es sich bei der Story von Assassin's Creed nicht um eine reine Verfilmung der Spiele von Teil 1 aus dem Jahr 2007 bis hin zum jüngsten Wikinger-Spektakel Valhalla handelt. Das bleibt allerdings Spekulation. Fakt ist: Eine Live-Action-Serie für Netflix ist in Planung.

Warum ausgerechnet Assassin's Creed und was hat das mit Game of Thrones zu tun?

Wie die Meldung anmerkt wurden seit 2007 rund 155 Millionen Kopien diverser Assassin's Creed-Spiele verkauft. Die Geschichte des uralten Konflikts zwischen Assassinen und Tempelrittern verbindet Historien- und Science-Fiction-Motive. Mit Hilfe des Animus reisen Spielende in detailgenau rekonstruierte historische Epochen, darunter die Kreuzzüge, Renaissance, Französische Revolution und das Wikinger-Zeitalter.

Der Trailer für den gescheiterten Kinofilm zum Spiel:

Assassins Creed - Trailer (Deutsch) HD

Dabei lebt die Reihe nicht nur von den Action-Sequenzen (und Turmsprüngen in Heuhaufen), sondern auch von den zahlreichen Intrigen rund um reale und fiktive Persönlichkeiten. Ganz zu schweigen von der großen Verschwörung rund um Abstergo, die sich im Hintergrund abspielt. Netflix angelt sich damit also eine weltweit bekannte Marke, die, je nach Ansatz, zwischen Blockbuster und hochspannendem Drama wechseln kann. Ganz so, wie es HBOs Erfolgsserie Game of Thrones gelang.

Die Betonung liegt hierbei natürlich auf "kann". Sollten sich Ubisoft und Netflix auf ein Konzept einigen, können wir anhand ausgewählter Showrunner/innen weitere Spekulationen anstellen.

Auch beim Kinofilm mit Michael Fassbender und Marion Cotillard war Ubisoft übrigens beteiligt. Bei der Kritik fiel der Film durch. Schätzungen gehen davon aus, dass dieser erste Versuch eines Assassin's Creed-Live-Action-Projekt um die 75 bis 100 Millionen Dollar Verlust eingefahren hat.

