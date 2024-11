Die 2. Staffel von Wednesday enthüllt das größte Casting erst zum Schluss: Lady Gaga schließt sich den neuen Folgen des Netflix-Hits an. Schon zuvor ist sie mit der Serie in Berührung gekommen.

Seit Mai laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Wednesday in Irland. Jenna Ortega kehrt in der Rolle der Addams Family-Tochter zurück und hat sich dieses Mal einige Stars als Verstärkung mitgebracht. Steve Buscemi, Billie Piper und Haley Joel Osment sind nur ein paar der großen Namen im Cast der Netflix-Fortsetzung.

Doch das Ensemble ist noch nicht komplett. Wie sich herausstellt, hat sich eine weitere Größe der Popkultur in den Cast geschlichen: Lady Gaga. Die Singer-Songwriterin ist in den vergangenen Jahren immer wieder in Filmen und Serien aufgetreten, zuletzt war sie als Harley Queen in dem DC-Film Joker: Folie à Deux zu sehen.

Nach viralem TikTok-Trend spielt Lady Gaga jetzt tatsächlich in Wednesday Staffel 2 bei Netflix mit

Der Scoop stammt von Entertainment Weekly und wartet mit einer besonderen Verbindung zur 1. Staffel der Fantasy-Serie. Damals ging nämlich Lady Gags 2011 erschienener Song Bloody Mary in Verbindung mit Jenna Ortegas ikonischer Tanzszene viral, als Fans auf der Social-Media-Plattform TikTok die beiden Elemente vereinten .

Gaga reagierte damals sogar bei X (ehemals Twitter) auf den TikTok-Trend:

Fortan gehört sie offiziell zur Wednesday-Familie bei Netflix. Welche Rolle sie in der 2. Staffel übernimmt, konnte Entertainment Weekly nicht in Erfahrung bringen. Ebenfalls herrschen beim Umfang ihres Auftritts viele Fragezeichen. Es könnte nur ein kleiner Cameo, womöglich aber auch eine größere Nebenrolle sein.

Bereits in der 5. Staffel der Anthologieserie American Horror Story spielte Lady Gaga eine wiederkehrende Rolle. Darüber hinaus begeisterte sie in House of Gucci und A Star Is Born. Für A Star Is Born wurde sie 2019 für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert und erhielt die Trophäe in der Kategorie Bester Song für Shallow.

Wann startet Wednesday Staffel 2 bei Netflix

Der konkrete Start steht noch nicht fest. Bisher wissen wir nur, dass die 2. Staffel von Wednesday irgendwann 2025 bei Netflix eintrifft. Spätestens dann werden wir erfahren, welchen Part Lady Gaga in dem makaberen Fantasy-Universum einnimmt.