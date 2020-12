Netflix-Hit Bridgerton: Staffel 2 kommt - ohne Daphne und Simon?

Bridgerton ist ein echter Binge-Hit auf Netflix. Alle Infos zu Staffel 2 der Adaption von Julia Quinns Buchreihe und wie die Geschichte der Bridgerton-Geschwister weitergeht, erfahrt ihr hier.

Die neue Netflix-Serie Bridgerton hat unsere Liebe für das skandalöse Sexleben der feinen Gesellschaft in Englands Regency-Ära entfacht. Nach 8 Folgen ist unser Durst nach Kitsch und romantischem Eskapismus aber noch nicht gestillt. Bridgerton Staffel 2 muss kommen - und zwar schnell.

Hier erfahrt ihr alles zu Verlängerung, Start und Handlung von Bridgerton Staffel 2 auf Netflix und was die Buch-Vorlage von Julia Quinn schon jetzt über die Serien-Fortsetzung verrät.



Bridgerton Staffel 2 kommt - ist aber noch nicht offiziell bestellt

Bridgerton ist am 25. Dezember 2020 bei Netflix gestartet und katapultierte sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top 10 der Netflix-Serien-Charts. Bis jetzt (Stand: 28. Dezember) gibt es noch keine offizielle Verlängerung um Staffel 2. Hinter den Kulissen wird aber schon fleißig an weiteren Folgen gearbeitet.

Wie die Seite What's on Netflix erfahren hat, ist Bridgerton Staffel 2 bereits seit Februar 2020 in der Entwicklung. Das ist nicht ungewöhnlich, denn ein aufwändiges Kostümdrama wie Bridgerton hat ein längere Produktionsphase als andere Serien.

Bridgerton: Wann startet Staffel 2 bei Netflix?

Noch gibt es kein konkretes Startdatum für die 2. Staffel von Bridgerton auf Netflix. Dem Branchen-Dienst Production Weekly zufolge sollen die Dreharbeiten für die neuen Folgen im März 2021 beginnen.

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sollten ursprünglich im Sommer 2020 starten und bis Mai 2021 beendet werden. Dieser Plan wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verworfen. Durch den verspäteten Produktionsstart ist ein Start pünktlich zu Weihnachten 2021 auf Netflix unwahrscheinlich. Fans müssen sich wohl noch bis 2022 auf neue Folgen gedulden.

Bridgerton auf Netflix: Anthony wird neue Hauptfigur in Staffel 2

Die 1. Staffel von Bridgerton ist eine Adaption von Julia Quinns Roman Der Duke und Ich , das 1. von insgesamt 8 Büchern über die romantischen Verstrickungen der Bridgerton-Geschwister. Die 2. Staffel wird voraussichtlich auf dem 2. Band, Wie bezaubert man einen Viscount , basieren und damit Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in den Fokus rücken.

© Netflix Anthony Bridgerton

Achtung, Spoiler: Das Ende von Staffel 1 legt bereits die Weichen für die Fortsetzung. Während Daphne und Simon ihr Happy End feiern, endet die Geschichte für den ältesten Bruder Anthony mit einem gebrochenen Herzen. Seine große Liebe Siena hat sich für einen anderen Mann entschieden.

Anthony glaubt nicht mehr an die Liebe und will nun seiner Pflicht als Familienoberhaupt und Vizegraf nachgehen und eine Ehefrau finden - Gefühle spielen keine Rolle. Staffel 2 wird im Jahr 1814 spielen und die nächste Ballsaison eröffnen, bei der der frisch verlobte Anthony für Schlagzeilen sorgt.

In Staffel 2 wird wieder eine Romanze voller Hindernisse und Herzschmerz erzählt. Die größte Hürde für Anthonys Eheglück wird nämlich seine Schwägerin in spe, Kate Sheffield, sein. Die Intrigantin kann den Verlobten ihrer Schwester ganz und gar nicht leiden. Die beiden werden sich aber nicht allzu lang gegenseitig angiften - ihr könnt euch schon denken, was passiert.

Bridgerton Staffel 2: Was passiert mit Lady Whistledown?

Achtung, Spoiler: Wenn ihr die 1. Staffel noch nicht zu Ende geschaut habt, solltet ihr den folgenden Abschnitt überspringen. Hier gehen wir auf die große Enthüllung im Staffelfinale ein.

Lady Whistledown ist das Gossip Girl der Regency-Ära. Fans müssen in Bridgerton allerdings nicht 6 Staffeln lang auf die Enthüllung warten, welche Person sich hinter der mysteriösen Klatsch-Kolumnistin versteckt. Schon im Finale der 1. Staffel wird Penelope Featherington uns Zuschauer/innen als Lady Whistledown offenbart - eine drastische Änderung zu den Büchern.

© Netflix Bridgerton: Eloise und Penelope

Denn in Julia Quinns Romanen erfahren wir erst im 4. Buch die Identität Lady Whistledowns. Die verfrühte Enthüllung hat aber einen ganz simplen Grund, wie Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan gegenüber ET erklärt:

Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Denn die Bücher gibt es seit 20 Jahren. Wenn du also herausfinden willst, wer Lady Whistledown ist, kannst du das ziemlich schnell tun.

Jetzt, wo wir wissen, dass Penelope in Wahrheit Lady Whistledown ist, kann die Serie eine ganz andere Spannung erzeugen. Nicht nur werden wir Penelope genauer beobachten als bisher, auch können wir nun mit ihr mitfiebern, wenn sie alles daran setzt, um nicht von ihrer besten Freundin und Gegenspielerin Eloise entdeckt zu werden.

Stellt sich noch die Frage, welche Auswirkungen die finanziellen Probleme der Featheringtons auf Penelopes Verhalten haben. Denn durch ihr Klatschblatt hat sie eigentlich genug Einkommen, um ihre Familie zu unterhalten. Was also tut sie mit dem ganzen Geld, dass sie als Lady Whistledown verdient?

