Netflix-Hit Haus des Geldes um 5. Staffel verlängert - aber danach ist Schluss

Netflix beendet eine seiner erfolgreichsten Serien. Im selben Atemzug verlängert der Streamingdienst Haus des Geldes um die letzte 5. Staffel. Erfahrt hier mehr.

Noch ein letztes Mal darf das internationale Superverbrechergespann einen Raub planen. Dann endet Haus des Geldes, wie Netflix in einem Tweet verkündet. Demnach ist die kommende 5. Staffel die letzte. Gerüchte um eine angeblich bereits sichere Staffel bewahrheiten sich damit nicht.

Wann kommt Haus des Geldes Staffel 5?

Ein Startdatum gab Netflix nicht bekannt. Staffel 4 lief erst im Frühling dieses Jahres. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten anschließend keine Dreharbeiten durchgeführt werden, was den Start wohl verzögern wird. 2021 scheint dennoch realistisch. Denn die Dreharbeiten sollen am kommenden Montag in Dänemark beginnen, bevor es nach Spanien und Portugal geht, schreibt Entertainment Weekly

Neue Castmitglieder in Staffel 5

Das Magazin berichtet zeitgleich von einem Castzuwachs, der 2 neue Gesichter umfasst.

Der erste Trailer zu Haus des Geldes

Wie geht es weiter in Staffel 5?

Achtung, Spoiler: Das Drama in der Zentralbank Madrids ist noch immer nicht beendet. In Staffel 4 konnte Lissabon (Itziar Ituño) aus den Fängen der Justiz befreit und am Ende sicher mit den anderen Räubern in der Bank wiedervereint werden. Damit streckt Netflix diesen Überfall auf mindesten 3 Staffeln - sollte ihnen in Staffel 5 wirklich schon die Flucht gelingen.

Mehr dazu: 6 wichtige Fragen zu Haus des Geldes Staffel 5

Staffel 5 wird garantiert an den fiesen Cliffhanger anschließen. Der Professor zeigte sich siegessicher, dass seine Pläne aufgehen. Doch er hat die Rechnung nicht mit Alicia Sierra (Najwa Nimri) gemacht, die ihn auf eigene Faust ausfindig machen konnte. Was wird sie als nächstes tun? Ihn festnehmen oder gar töten?

Der internationale Erfolg von Haus des Geldes

Die spanische Serie Haus des Geldes war sowas wie die Blaupause für neuere Serien wie Dark: Lokale Geschichten sollten via Untertitel und Synchronisierung die Welt erobern und gleichzeitig neue Märkte erschließen. Mit Haus des Geldes endet also die erste Serie ihrer Art.

Seid ihr mit 5 Staffel zufrieden?