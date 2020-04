Haus des Geldes: 6 Fragen, die Staffel 5 dringend beantworten muss

Die 4. Staffel von Haus des Geldes hat unter den Netflix-Fans einige Fragen aufgeworfen, die in der kommenden Staffel 5 unbedingt geklärt werden müssen.

Achtung, es folgen Spoiler zu Haus des Geldes 4. Staffel: Die Heist-Serie Haus des Geldes kommt bei Netflix bereits auf 4 Staffeln. Seit Staffel 3 führt die Bande rund um den Professor, den bebrillten Super-Planer, einen spektakulären Raub in der Zentralbank von Madrid durch. Nach der schockierenden und packenden 4. Staffel ist dieser Überfall immer noch nicht zu einem Ende gekommen und wir werden erneut mit zahlreichen Fragen und einem fiesen Cliffhanger hinterlassen.



Aber keine Sorge, liebe Haus des Geldes-Fans. Ihr könnt beruhigt aufatmen, denn eine 5. Staffel ist bereits in Arbeit. Aufgrund der aktuellen Situation wird diese aber voraussichtlich etwas länger auf sich warten lassen. Da bleibt uns genug Zeit, um uns über die in Staffel 4 aufgeworfenen Fragen die Köpfe zu zerbrechen.

Hier haben wir für euch nochmal die drängendsten Fragen nach Staffel 4 zusammengefasst, auf die uns Haus des Geldes Staffel 5 Antworten schuldig ist.

Welches Schicksal erwartet den Professor in Staffel 5?

Die 4. Staffel von Haus des Geldes endete mit einem gewaltigen Cliffhanger. Der Professor (Álvaro Morte) wurde allein in seinem Versteck von der rachsüchtigen Alicia Sierra (Najwa Nimri) überrascht und mit vorgehaltener Waffe gestellt. Wegen des Professors ist ihr Ruf ruiniert und ihre berufliche Zukunft gestorben.

© Netflix Haus des Geldes: Was hat Alicia vor?

Wir sie ihn dafür büßen lassen? Oder will sie ihn persönlich gefangen nehmen und ausliefern, um ihren Ruf wiederherzustellen? Eines ist zumindest sicher: Sein Team in der Zentralbank wird ohne die äußere Hilfe des Professors in große Schwierigkeiten geraten.

Was ist Alicias wahrer Plan in Staffel 5 von Haus des Geldes?

Um noch einmal auf Alicia zurückzukommen: In Staffel 4 wurde sie von Tamayo zum Sündenbock gemacht und rächte sich, indem sie auf einer Pressekonferenz alle Geheimnisse und Fehler der Polizei offenlegte. Aber warum durfte sie danach einfach so nach Hause, ohne direkt festgenommen zu werden?

Alicia hat nun niemanden mehr, an den sie sich wenden kann. Die Möglichkeit, dass sie versucht, sich dem Team des Professors anzuschließen - wie schon zuvor Raquel Murillo -, erscheint der logische nächste Schritt für ihre Figur zu sein. Die Frage ist nur, welche wahre Motivation sie antreiben wird. So könnte ihr Whistleblowing nur Teil eines kalkulierten Plans gewesen sein.

Wird Berlins Frau Tatiana in Haus des Geldes 5. Staffel noch eine Rolle spielen?

Nachdem die Berlin-Rückblenden in Staffel 4 endlich einen großen Logikfehler revidierten, stößt die Serie mit diesem Handlungsstrang bald an ihre Grenzen. Hier gibt es nur noch eine offene Variable, die einer weiteren Rückkehr Sinn verleihen könnte: Tatiana (Diana Gómez).

© Netflix Haus des Geldes: Berlins und Tatianas Hochzeit

Was ist in den letzten Jahren vor Staffel 1 mit Berlins Ehefrau und "Partner in Crime" Tatiana passiert? Ist sie tot? Ist sie eine Geheimwaffe des Professors, die noch irgendwo da draußen auf ihren Einsatz wartet? Wir wollen Antworten!



Warum wurde Lissabon in die Bank geholt?

Im Finale der 4. Staffel entspann sich der geniale Plan Paris, durch den Lissabon (Itziar Ituño) aus den Fängen der Polizei gerettet werden konnte. Am Ende beinhaltete der Plan auch eine spektakuläre Flucht mit einem Polizeihelikopter. Lissabon kann mit diesem auf das Dach der Zentralbank geflogen und mit ihrer Truppe wiedervereint werden.

Allerdings erschließt sich nicht wirklich, warum Lissabon in die Bank gebracht wurde und nicht an einen anderen Ort, wo sich der Professor aufhält. Welchen Vorteil hat die Gruppe durch ihre Anwesenheit in der Bank? Staffel 5 muss uns eine schlüssige Antwort liefern, wieso Lissabon nun erstmals mitten im Geisel-Geschehen sein wird.

Welche Funktion wird Manila in Staffel 5 einnehmen?

Staffel 4 bestätigte endlich die Theorie, dass sich ein geheimes Mitglied der Bankräuber unter den Geiseln befindet. Bei einer schon in Staffel 3 auffällig gewordenen Geisel handelt es sich in Wahrheit um Moskaus Patensohn Juanito bzw. nun Julia (Belén Cuesta), die als Bandenmitglied Manila enthüllt wurde. Ihre Funktion ist es, die anderen vor rebellischen Geiseln zu warnen.

© Netflix Haus des Geldes: Undercover-Bankräuberin Manila

Doch in Staffel 4 musste sie ihre Tarnung auffliegen lassen, um die anderen zu schützen. Nun stellt sich die Frage, welche Rolle sie in Staffel 5 einnehmen wird. Denn eine aktivere Rolle für Manila war so bestimmt nicht vorgesehen. Vielleicht wird sie sogar den Posten der kaltblütig ermordeten Nairobi einnehmen.

Was geschieht nun mit Gandía in Haus des Geldes?

Der psychopathische Sicherheitschef Gandía ist nicht nur der große Bösewicht von Staffel 4, sondern auch ein großer Gewinn für Haus des Geldes. Die neue Hass-Figur schafft es, nach dem Mord an Nairobi die 4. Staffel zu überleben, allerdings nun wieder als Gefangener der Räuber. Das Dilemma, ob Gandía für seine Taten büßen wird oder verschont werden muss, wird sicherlich ein spannender Konflikt in Staffel 5 sein.

Weitere drängende Fragen nach Haus des Geldes Staffel 4:

Werden Rio und Tokio wieder zusammenkommen?

Wird Arturo endlich das bekommen, was er verdient hat?

Werden die Räuber das Gold irgendwie sicher aus der Bank herausbekommen?

Wird Staffel 5 endlich den Überfall auf die Zentralbank abschließen?

Und wo zur Hölle ist eigentlich Marseilles Frettchen Sofia abgeblieben?

Welche Fragen muss Haus des Geldes Staffel 5 für euch am dringendsten beantworten?