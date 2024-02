Netflix-Hit kehrt 5 Jahre nach Ende zurück: Neue Suits-Serie ist jetzt in Arbeit und das sind die ersten Handlungsdetails

Zu Suits ist ein neuer Serien-Ableger geplant, der jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben erste Story-Details für euch.

Als Suits 2023 zum ersten Mal ins Netflix-Programm aufgenommen wurde, ist die Anwalts-Serie nochmal richtig explodiert. Obwohl die letzte Staffel 2019 erschienen ist, war der Streaming-Hit in den USA laut einer aktuellen Auswertung mit 57,7 Milliarden Minuten 2023 die erfolgreichste Serie überhaupt.

Schon länger gab es Gerüchte über eine neue Suits-Serie, doch jetzt sind endlich konkrete Infos dazu da. Der geplante Ableger wird mit einem veränderten Setting und komplett neuen Figuren aufwarten. Es gibt aber noch einen Haken.

Pilotfolge für neue Suits-Serie ist in Arbeit und es gibt erste Handlungsdetails

Wie Deadline berichtet, wurde jetzt eine Pilotfolge für die neue Suits-Serie in Auftrag gegeben. Bei dem Ableger handelt es sich um eine Art Spin-off unter dem Titel Suits L.A. und NBC hat eine erste Folge davon bestellt.

Suits: L.A. soll sich um den ehemaligen New Yorker Anwalt Ted Black drehen, der in Los Angeles mittlerweile die mächtigsten Klienten vertritt. Als Teds Firma in eine Krise rutscht, muss er zu dem Menschen werden, den er früher selbst verachtet hat. Dabei ist er von einer Gruppe von Menschen umgeben, die ihre Loyalität untereinander und gegenüber Ted ständig hinterfragen.



Wann kommt die neue Suits-Serie?

Bisher ist noch gar nicht garantiert, dass Suits L.A. eine vollständige Staffel bekommt. Serienpiloten sind in der Regel Testprojekte, deren Erfolg darüber bestimmt, ob die Serie endgültig in Produktion gehen darf.

Alle 9 Staffeln Suits könnt ihr im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Februar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im Februar nicht nur die packende Neuverfilmung eines Samurai-Abenteuers, sondern auch eine heiß erwartete Fantasy-Serie von Netflix, die The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes und vieles mehr.