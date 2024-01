13 Jahre alte Serie macht dank Netflix alle platt: Weder Reacher noch The Night Agent wurden letztes Jahr mehr gestreamt

Die Streaming-Zahlen für 2023 wurden ausgewertet und in den USA belegt eine Serie den Spitzenplatz, die schon vor fünf Jahren endete. Sicherlich dank Netflix-Boost.

Letztes Jahr nahm Netflix im Juli alle 9 Staffeln der beliebten Anwaltsserie Suits ins Streaming-Angebot auf. Der Schritt zahlte sich aus, denn bei der Auswertung der US-Aufrufzahlen für 2023 belegt Suits den ersten Platz. Eine Original-Serie von Apple TV+ zählt ansonsten noch zu den Streaming-Spitzenreitern 2023.

Suits war 2023 dank Netflix-Boost ganz oben

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat das Marktforschungsunternehmen Nielsen die Streaming-Zahlen für das vergangene Jahr für den US-Markt ausgewertet. Mit stolzen 57,7 Milliarden gestreamten Minuten war Suits die erfolgreichste Serie 2023.

Auch wenn sie nicht Netflix-exklusiv und in den USA bei weiteren Anbietern wie Peacock verfügbar ist, dürfte der erstmalige Netflix-Release 2023 maßgeblich zum Streaming-Erfolg der Serie beigetragen haben. Laut Nielsen kamen 53,1 der 57,7 Milliarden Minuten in den 28 Wochen zustande, in denen Suits in den USA sowohl auf Netflix als auch bei Peacock verfügbar war.

Apple TV+ dominiert Streaming-Zahlen mit Original-Serie

Die Anwaltsserie, die 2011 anlief und 2019 mit Staffel 9 endete, war damit erfolgreicher als vergleichbare 2023er-Hits wie Amazons Reacher oder Netflix' The Night Agent. Die meistgestreamte Original-Serie war letztes Jahr Ted Lasso mit insgesamt 16,9 Milliarden Minuten.

Der Rekord ist laut dem Hollywood Reporter eine Überraschung, denn bei Apple TV+ handelt es sich im Gegensatz zu Netflix und Amazon Prime um einen deutlich weniger abonnierten Streaming-Dienst. In Ted Lasso spielt Jason Sudeikis einen amerikanischen Football-Coach, der in England eine Fußballmannschaft trainieren soll. Sein Einsatz ist ein heimtückischer Plan der Ex-Frau des Clubbesitzers, die das Team mit dem planlosen Coach ruinieren will.

