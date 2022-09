Netflix-Hit Kleo von Satanismus-Thriller entthront:Lohnt sich Devil in Ohio?

Devil in Ohio hat Kleo von Platz 1 der Netflix-Serien verdrängt. Aber ist die Popularität der Thriller-Serie gerechtfertigt?

Über mehrere Wochen hinweg hat die deutsche Agenten-Action Kleo die Top Ten der Netflix-Serien dominiert. Jetzt hat sich ein Thriller mit Horror-Anleihen auf die Pole Position gesetzt. Devil in Ohio erzählt die Geschichte eines jungen Sekten-Opfers (Madeleine Arthur), das von einer fürsorglichen Psychiaterin (Emily Deschanel) aufgenommen wird. Aber lohnt sich die Serie?

"Schamlos", aber nicht "langweilig": Netflix-Hit Devil in Ohio kriegt durchschnittliche Kritiken

Auf Moviepilot kommt die Thriller-Serie gerade einmal auf unaufgeregte 4.9 Punkte, Anklang findet insbesondere Hauptdarstellerin Deschanel (Bones). Ähnlich fallen die Urteile der Aggregatoren-Seiten Rotten Tomatoes (50%) und Metacritic (56/100 Punkten) aus.

Decider empfiehlt ein Streaming der Serie, nennt sie aber auch "zu glatt" für ihre düstere Thematik. Devil in Ohio erfinde das Rad nicht neu, sei aber "annehmbare" Unterhaltung, so The Independent . Variety räumt ein, der Netflix-Hit sei nicht "langweilig", dafür aber "schamlos" klischeehaft. Er sei in seinen Fehlern zu ungeniert für eine einfache Kritik, so die Seite.

Devil in Ohio ist demzufolge keine Serien-Revolution, für die kurzfristige Zerstreuung aber brauchbar. Fans der Thematik oder die The Following-Community kann einen Blick riskieren. Sie müssen sich aber darauf einstellen, dass Satanismus, Mystery und Teenager-Drama hier mit dem Holzhammer verhandelt werden.

