Netflix holt Kultsitcom zurück: Der erste Trailer für Die wilden Neunziger beweist, dass 2 Fan-Lieblinge um keinen Tag gealtert sind

Netflix bringt Die wilden Siebziger zurück! Bereits vor einiger Zeit wurde die Fortsetzung der Kultsitcom angekündigt. Nun wurde der erste Trailer zu Die Wilden Neunziger veröffentlicht.

Netflix hat bereits mehrere populäre Sitcoms lange nach ihrem ursprünglichen Ende in Form eines Reboots oder einer Fortsetzung zurückgebracht, allen voran Fuller House und One Day at a Time. Jetzt kündigt sich der nächste Sitcom-Hit an, die bei Netflix ein zweites Leben hat: Die wilden Siebziger aka That '70s Show.

Nachdem im Mai das erste Bild aus der Serien-Fortsetzung veröffentlicht wurde, gibt es nun einen ersten Trailer, der einen Zeitsprung von 20 Jahren macht. Fortan befinden wir uns in den 1990er Jahren, was eine Änderung des Titels zur Folge hat. Macht euch bereit für die ersten bewegten Bilder aus Die wilden Neunziger aka Thast '90s Show.

Erster Trailer zu Die wilden Neunziger bei Netflix

Im Mittelpunkt von Die wilden Neunziger befindet sich die Leia Forman (Callie Haverda), die Tochter von Eric Forman (Topher Grace) und Donna Pinciotti (Laura Prepon). Es geht allerdings nicht so sehr um ihre Beziehung zu ihren Eltern. Stattdessen stehen zwei andere Fan-Lieblinge im Vordergrund, nämlich ihre Großeltern: Kitty Forman (Debra Jo Rupp) und Red Forman (Kurtwood Smith), die sich kaum verändert haben.

Wann startet Die wilden Neunziger bei Netflix?

Der Trailer verrät auch den Start der Fortsetzung von Die wilden Siebziger. Am 19. Januar 2023 feiert die 1. Staffel von Die wilden Neunziger ihre Premiere bei Netflix. Sie umfasst insgesamt zehn Episoden, was deutlich weniger ist als bei der Originalserie. Die wilden Siebziger wartete noch mit klassischen 25-Episoden-Staffeln auf.

Wie gefällt euch der erste Trailer zu That '90s Show?