Netflix-Horror Archive 81: Was das Schock-Ende über Staffel 2 verrät

Wann kommt die 2. Staffel von Archive 81? Die düstere Mystery-Serie von Netflix endet mit einem großen Twist und einigen offenen Fragen für Staffel 2. Hier gibt's die wichtigsten Infos.

Die neue Horrorserie Archive 81 auf Netflix fasziniert mit schaurigen Mysterien und einer unbehaglichen Stimmung. Auch wenn wir nach 8 Episoden jede Menge abgedrehter Antworten erhalten, wollen wir mehr von dem tollen Mix aus Techno-Grusel und Rätsel-Spaß sehen.

Der fiese Cliffhanger am Ende macht das Warten auf eine Netflix-Fortsetzung schon jetzt zur Qual. Aber wird es eine weitere Staffel geben? Die wichtigsten Infos zur Verlängerung und eine Erklärung, wie das Finale die 2. Staffel von Archive 81 vorbereitet, haben wir euch hier zusammengetragen.

Archive 81: Wird es eine 2. Staffel der Netflix-Horrorserie geben?

Offiziell wurde Archive 81 noch nicht um eine weitere Staffel von Netflix verlängert. In der Regel sind die Aufrufzahlen einer Serie, die Platzierung in der Top 10 sowie die Anzahl der gesehen Stunden innerhalb der ersten 28 Tage ausschlaggebend für eine Absetzung oder Verlängerung.

Wann könnte Archive 81 Staffel 2 auf Netflix starten?

Sollte Netflix zeitnah die Produktion einer 2. Staffel der schaurigen Rätsel-Serie in Auftrag geben, könnten die Dreharbeiten zu neuen Folgen noch in diesem Jahr starten. Der früheste mögliche Starttermin für Archive 81 Staffel 2 auf Netflix wäre damit 2023 auf Netflix.

Archive 81: Wie das Ende die 2. Staffel vorbereitet

Als Mystery-Box-Serie lässt uns Archive 81 lange im Dunkeln, was wirklich hinter den rätselhaften Vorgängen im Visser-Gebäude steckt. Die über die acht Episoden der ersten Staffel verteilten Hinweise ergeben am Ende das Gesamtbild einer äußerst komplexen Geschichte von Hexen, Dimensionen und okkulten Ritualen.

© Netflix Melody in Archive 81

Im Finale der ersten Staffel überschlagen sich die Ereignisse rund um Dan Turner (Mamoudou Athie) und Melody Pendras (Dina Shihabi) und wir erhalten Antworten auf fast all unsere Fragen. Hier einmal die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Die Sekte betet den Dämon Kaelego aus einer anderen Dimension an.

aus einer anderen Dimension an. Mithilfe eines Blut-Rituals wollen sie ein Tor zu dieser Dimension öffnen.

öffnen. Die Vereinigung der Baldung-Hexen will das verhindern.

will das verhindern. Das Ritual wurde falsch durchgeführt. Es fehlte eine dritte Stimmgabel .

. Die mysteriöse Frau mit der roten Jacke ist tatsächlich Melodys Mutter .

. Melody starb nie, sondern war in der anderen Dimension gefangen.

Am Ende von Archive 81 Staffel 1 vollziehen Melodys Mutter, Dan und Mark ein "richtiges" Ritual um die Pforte zwischen den Dimensionen zu öffnen. Dan begibt sich in diese Welt, um Melody zu retten. Allerdings werden sie von Samuel überrascht und es folgt der große Twist, der die Weichen für eine aufregende Staffel 2 stellt.

© Netflix Archive 81: Wo ist Dan gelandet?

Melody und Dan haben die Plätze getauscht. Sie landet in der Gegenwart. Dan hingegen landet anscheinend in der Vergangenheit des Jahres 1994. Oder steckt er gar noch in der alternativen Dimension fest? Er erwacht in einem Krankenhaus und wird für den einzigen Überlebenden des Visser-Feuers gehalten. In Staffel 2 müssen die Charaktere einen Weg finden, um Dan wieder in die Realität der Gegenwart holen zu können. Vielleicht nimmt er ja diesmal Videobänder auf, die in der Zukunft von Melody und Co. gefunden werden.

Ob Melody und Dan wieder zusammenfinden, was mit Jess passiert ist, wie der Konflikt zwischen den Kaelego-Anhängern und den Baldung fortgesetzt wird und in welchem Jahr zur Hölle nun eigentlich Samuel gelandet ist (2019? 1994? oder 1924?), sind nur einige Fragen, auf die wir Antworten erhalten wollen. Und wo ist eigentlich Ratty, die freundliche Ratte abgeblieben?

Wie hat euch Archive 81 gefallen? Wollt ihr eine 2. Staffel auf Netflix sehen?