Netflix killt den nächsten Fan-Liebling – mehr als 1 Jahr nach der Premiere

Ob große Sci-Fi-Produktionen wie Cowboy-Bebop oder kleine Teenie-Serien: Netflix trennt sich zum Jahresende von mehreren Serien. Diesmal ist ein Fan-Liebling dran.

Bei Cowboy Bebop und Jupiter's Legacy fiel die Entscheidung schnell. Die aufwendigen Sci-Fi- und Superhelden-Serien wurden von Netflix nach nur wenigen Monaten abgesetzt. Andere Serien bzw. deren Fans haben nicht das Glück, schnell Klarheit zu erlangen.

Neustes Beispiel ist eine musikalische Teenie-Serie mit Fantasy-Einschlag. Die startete bereits im September letzten Jahres. Doch erst jetzt wurde bekannt, dass Julie and the Phantoms abgesetzt wurde.

Schaut euch den Trailer für Julie and the Phantoms an:

Julie and the Phantoms - S01 Trailer (Deutsch) HD

Keine 2. Staffel für Julie and the Phantoms bei Netflix

Auf das Problem der heimlich abgesetzten Netflix-Serien hat mein Kollege Max schon vor ein paar Monaten aufmerksam gemacht. Nun reiht sich die Teenie-Serie ein in die wachsende Liste von Serien, bei denen Fans monatelang im Unklaren über die Zukunft gelassen werden, bevor der Schlussstrich gezogen wurde.

Julie and the Phantoms ist eine Teenie-Musical-Serie, in der eine Schülerin nach dem Tod ihrer Mutter eine Band gründet – mit den Geistern einer verstorbenen 90erJahre-Boyband. Das skurrile Konzept mündet auch dank Hauptdarstellerin Madison Reyes in eine liebenswerte Feelgood-Serie, die es in die Liste der 30 besten Serien 2020 der Moviepilot-Redaktion schaffte.

Die Entscheidung zur Absetzung ließ 15 Monate auf sich warten

Die Adaption einer brasilianischen Serie wurde von High School Musical-Regisseur Kenny Ortega produziert und choreographiert. Der gab bei Instagram nun das Ende nach Staffel 1 bekannt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Post bedankt sich Ortega bei Fans und Verantwortlichen und erwähnt, dass die Macher:innen in der Tat erst vergangene Woche von der Entscheidung Netflix' erfahren haben, die Serie nicht fortzusetzen. 1 Jahr und 3 Monate strichen also zwischen dem Start der 1. Staffel und der Absetzung ins Land.

Gibt es Hoffnung für Julie and the Phantoms Staffel 2?

Zwar besteht die Möglichkeit, dass sich ein anderer Streaming-Dienst oder Sender Julie and the Phantoms schnappt. Allerdings klingt Kenny Ortegas Abschiedsnachricht recht final.

Er schreibt: "Wir hoffen, dass ihr uns folgt, während wir mit unserer Arbeit und unseren Karrieren weitermachen."

