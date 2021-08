Nächste Netflix-Serie heimlich abgesetzt: Jetzt wird ein großes Problem immer offensichtlicher

Die nächste gute Serie bei Netflix wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. Eine 2. Staffel von Dash & Lily wird es nicht geben. Das Problem dabei: Netflix hat die Absetzung nicht mal selbst verkündet.

Der Streaming-Dienst Netlfix überschüttet uns im Jahr mit über 100 Original-Serien. Aber nur ein Bruchteil dieser kommt jemals über eine erste Staffel hinaus. Dieses Schicksal ereilt nun auch die Jugendbuch-Adaption Dash & Lily, die trotz guter Kritiken und Bewertungen (7/10 Punkte bei Moviepilot, 7.5/10 Punkte bei der IMDB) nicht für Staffel 2 zurückkehren wird.

Hier wird aber noch ein ganz anderes Netflix-Problem deutlich. Es fehlt dem Streaming-Giganten an Transparenz und oft werden Fans Monate bis Jahre über die Zukunft ihrer neuesten Serien-Entdeckungen im Unklaren gelassen. Denn die Absetzung von Dash & Lily wurde nichtmal offiziell verkündet.

Keine 2. Staffel für Dash & Lily: Netflix verheimlicht uns die Absetzung

Genau acht Monate nach dem Start auf Netflix wurde nun bekannt, dass die serielle Jugendromanze voller Charme, Herz und Witz nicht fortgesetzt wird. Aber nicht der Streaming-Dienst selbst gab die traurige Nachricht für Fans der zwei New Yorker Jugendlichen bekannt.

Shawn Levy, der als Produzent an den Netflix Originals Shadow and Bone, Stranger Things, I Am Not Okay With This und auch Dash & Lily mitwirkte, ließ die Bombe nebenbei im Rahmen eines Interviews mit Collider zu seinem neuen Kinofilm Free Guy platzen:

Das ist also eine dieser Serien, wie Dash & Lily, die gerade einen Haufen Daytime Emmys gewonnen hat, wo wir das Gefühl hatten, dass wir die Serie gemacht haben, die wir versprochen haben. [...] Es haben nicht genug Leute zugeschaut, und das ist ein grausamer Maßstab im Zeitalter der Streaming-Kriege. Und manchmal, wenn man nicht genug Zuschauende hat, kann man auch nicht mehr davon machen. Genau das ist hier passiert.

Die Absetzung ist im Falle von Dash & Lily besonders schade. Denn hier wurde nur der erste von insgesamt drei Romanen verfilmt, die die Liebesgeschichte der jungen Erwachsenen Dash und Lily (in der Serie gespielt von Midori Francis und Austin Abrams) mit all ihren Höhen und Tiefen begleitet.

Bei Netflix sind aber die Aufrufzahlen und die Halbwertzeit von Platzierungen in den Netflix-Toplisten nun mal entscheidend. Oft tun solche Absetzungen lieb gewonnener Serien weh. Dieser Schmerz ist aber immer noch besser, als uns im Ungewissen zu lassen.

Nirgends ist das Serien-Schicksal so ungewiss wie bei Netflix

In der Regel wartet Netflix nach dem Start neuer Serien mehrere Wochen ab, ehe über Absetzung oder Verlängerung entschieden wird. Ausnahmen hiervon häufen sich aber. Und das ist für die Zuschauenden extrem frustrierend.

© Netflix Auch im Netflix-Serien-Limbo: Mindhunter

Wer sich in den Massen von Netflix Originals für eine Serie entscheidet, muss mittlerweile damit rechnen, dass diese womöglich mit einem Cliffhanger endet, der niemals aufgelöst wird. Dieses erkennbare Muster bei Netflix-Serien spricht auch Warrior Nun-Showrunner Simon Barry an (seine Serie wurde glücklicherweise verlängert):

Als wir Staffel 1 vorbereitet haben, haben wir bereits an Staffel 2 gedacht und wohin sich die Serie entwickeln wird. Das musst du dieser Tage machen, denn offensichtlich planst du mit dem Erfolg.

Immer öfter werden wir – nach quälenden Cliffhangern – monatelang im Unklaren gelassen, ob eine Serie für neue Folgen zurückkehren wird oder nicht. Im Falle der Fantasyserie Cursed dauerte es bis zur offiziellen Absetzung sogar ein Jahr und ich als großer Fans von Julie and the Phantoms bange seit 11 Monaten um das Schicksal der berührenden Teenie-Musicalserie.

Es fehlt bei Netflix an Transparenz. Während die Schicksale der US-Serien großer Networks wie The CW, ABC oder NBC jedes Jahr zu den Upfronts definitiv feststehen, gibt es bei Netflix und anderen Streamingdiensten keine festgesetzte Zeitspanne, in der über Fortsetzung oder Absetzung entschieden wird.

Netflix wird immer unberechenbarer, wenn selbst zuvor verlängerte Serie schließlich doch gecancelt werden – so im Falle von GLOW, The Society oder auch I Am Not Okay with This. Besonders undurchsichtig wird es bei nicht-englischsprachigen Netflix Originals. Hier wird nur selten über eine Verlängerung oder Absetzung so kommuniziert, dass sie auch bei den Fans ankommt. Wir warten immer noch auf eine Entscheidung über Tribes of Europa.

