Netflix lässt mit seinem Stranger Things-Finale selbst Game of Thrones blass aussehen

Die 4. Staffel Stranger Things soll alles übertreffen, selbst den Bombast des Game of Thrones-Endes. Dafür hat Netflix unglaublich viel Geld ausgegeben.

Netflix' Hit-Serie Stranger Things soll mit Staffel 4 bald ein endgültiges Ende finden. Damit das Sci-Fi-Spektakel mit einem Knall endet, hat Netflix tief in die Tasche gegriffen. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge kostete jede der kommenden Folgen 30 Millionen US-Dollar.

Netflix Kosten' für Staffel 4 übertreffen selbst das Game of Thrones-Finale um Längen

Im Vergleich scheint selbst die letzte Staffel der Bombast-Serie Game of Thrones günstig. Dort schlugen die letzten Episoden mit je 15 Millionen zu Buche (via Variety ). Auch die erste Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian war deutlich preiswerter (via The Hollywood Reporter ).

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Stranger Things Staffel 4 an:

Wie das Geld ausgegeben wurde, ist nicht bekannt. Stranger Things enthielt in den letzten drei Staffeln viele kostspielige Effekte. Auch die Gage von Stars wie Millie Bobby Brown dürfte durch den größeren Bekanntheitsgrad gewachsen sein.

Wann kommt Stranger Things Staffel 4 zu Netflix?

Die Streaming-Spendierlaune werden einige seltsam finden, immerhin muss Netflix einen erheblichen Abonnement-Verlust ausgleichen. Ob sich die Prasserei gelohnt hat, werden Fans ab dem 27. Mai 2022 beurteilen können. Dann läuft die vierte Staffel der Sci-Fi-Serie an.

