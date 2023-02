Netflix, mach diesen Traum wahr: Im unglaublich guten Fake-Trailer trifft Super Mario auf The Last of Us und das Netz hat nur einen Wunsch

Ein neuer Fake-Trailer von Saturday Night Live verwandelt Pedro Pascal in der Welt von The Last of Us in den neuen Super Mario. Das Netz will dieses Serien-Crossover sofort sehen.

Bisher kennen und lieben Fans Pedro Pascal vor allem für seine grimmig-brodelnden Rollen in Serien wie The Mandalorian und aktuell The Last of Us. Im Rahmen der kultigen Late-Night-Show Saturday Night Live hat der Star jetzt sein Comedy-Talent bewiesen.

Als Super Mario übertrumpft er für das Netz Chris Pratt im kommenden Der Super Mario Bros. Film. Jetzt kann nur noch Netflix helfen, um dieses abgefahrene Projekt wahr zu machen.

Der Super Mario Bros. Film - Trailer (Deutsch) HD

Abgefahrener Fake-Trailer mit Pedro Pascal begeistert das Netz

In einer aktuellen Ausgabe von SNL wurde die dystopische Welt aus der The Last of Us-Serie zum Schauplatz eines abgefahrenen Super Mario-Abenteuers. Den drei Minuten langen Fake-Trailer schaut ihr euch hier am besten selbst an:

Auch wenn wir (im Original) bald die Stimme von Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt als Kult-Klempner im neuen Super Mario-Animationsfilm zu hören bekommen, wünscht sich das Netz schon jetzt nur noch Pedro Pascal in der Rolle:

Ich hätte nie gedacht, dass ich Pedro Pascal als Mario sehen muss, aber hier sind wir

Es ist nicht zu spät, Chris Pratt mit Pedro Pascal als Mario auszutauschen, oder?

Eine Crossover-Serie aus Super Mario und The Last of Us wird wohl für immer ein Fan-Traum bleiben. Zumindest den neuen Super Mario-Animationsfilm mit Chris Pratts Stimme könnt ihr ab dem 6. April 2023 im Kino schauen.

