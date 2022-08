Netflix-Millionengrab? Low-Budget-Film schlägt nach The Gray Man auch Ryan Reynolds & Adam Sandler

Der Netflix-Liebesfilm Purple Hearts hat einen neuen Rekord geknackt. Damit schlägt er nach dem teuersten Film des Streamingdienstes auch Stars wie Ryan Reynolds und Adam Sandler.

Bereits Anfang August ist The Gray Man als bisher teuerste Netflix-Produktion vom Spitzenplatz der Top 10 des Streamingdienstes gestoßen worden. Die Romanze Purple Hearts ist im Vergleich zum rund 200 Millionen Dollar teuren Ryan Gosling-Blockbuster ein kleiner Low-Budget-Film. Jetzt hat das Werk trotzdem einen beachtlichen neuen Rekord aufgestellt.

Schaut hier noch den Trailer zu Purple Hearts:

Purple Hearts - Trailer (English) HD

Purple Hearts feiert bislang erfolgreichste Netflix-Woche des Jahres

Wie Comic Book berichtet, wurde kein anderer Netflix-Film 2022 bis jetzt in einer Woche häufiger gestreamt als Purple Hearts. Mit über 102 Millionen geschauten Stunden schlägt der Film selbst hochkarätige Blockbuster wie den schon erwähnten The Gray Man oder The Adam Project mit Ryan Reynolds.

Auch Hustle mit Adam Sandler, der immer verlässliche Hits für Netflix abliefert, muss sich gegen die kleinere Liebesgeschichte geschlagen geben. Gerade The Gray Man, den Netflix als Blockbuster-Highlight des Jahres positionierte, ist nur 8 Tage nach dem Streaming-Start schon vom Spitzenplatz der Charts verdrängt worden.

Purple Hearts hatte dagegen praktisch keine Promotion und entpuppt sich dadurch jetzt als kleine Streaming-Sensation bei Netflix.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Seid ihr auch im Purple Hearts-Hype?