Netflix-Millionengrab? The Gray Man verliert gegen Low-Budget-Film

Autsch, The Gray Man erlebt eine Bruchlandung. Der angeblich teuerste Netflix-Film fliegt schon nach kürzester Zeit vom Spitzenplatz. Und das, obwohl er so gut wie konkurrenzlos war.

In der Geschichte von Netflix lagen Erwartungen und Realität wahrscheinlich noch nie so weit auseinander wie bei The Gray Man. Der Agenten-Blockbuster mit den A-List-Stars Ana de Armas, Chris Evans und Ryan Gosling verschlang 200 Millionen US-Dollar, wovon ein Großteil in die Gagen floss. Dennoch wollte der Streamingdienst mit dem Actionkracher einen Film vorlegen, der Nachwirkungen hinterlässt. Anders sind auch die Sequel- und Spin-off-Pläne nicht zu erklären, die nun noch grotesker wirken.

Demütigung: The Gray Man verliert Spitzenplatz nach nur 8 Tagen

Wenn wir Erfolge von Netflix-Produktionen messen wollen, stehen uns nicht allzu viele Parameter zur Verfügung. Eher sporadisch spuckt der Service "Viewing Hours" aus, also die Menge der Zeit, die Nutzer:innen mit einer Serie oder einem Film verbracht haben. Ständig einsehbar und deshalb vergleichbarer ist die Netflix Top 10, die sowohl global als auch lokal berechnet wird. Die jeweils populärsten Inhalte werden hier aufgelistet.

Ein Blick in die globalen und lokalen Charts zeigt: Der The Gray Man-Hype, falls er jemals existiert hat, ist vorbei. Schon 8 Tage nach dem Start hat der angeblich teuerste Netflix-Blockbuster überhaupt seine Spitzenposition eingebüßt und liegt nun auf Rang 2 unter anderem in Deutschland und den USA. Der Blockbuster der Avengers-Regisseure Anthony und Joe Russo könnte damit zum Millionengrab werden. Denn dass The Gray Man mit dieser Bilanz neue Kund:innen zum Service lockt, wird immer unwahrscheinlicher.

Selbst der Dwayne Johnson-Kracher Red Notice – ebenfalls nicht das, was man ein Zeitgeist-Phänomen nennen würde – blieb laut SlashFilm 12 Tage an der Spitze.

Weitere Filme, die sich länger an Platz 1 hielten als The Gray Man:

Dabei hatte Netflix den Weg für seinen Premium-Content The Gray Man doch extra freigeräumt. Am Veröffentlichungswochenende und in der Woche darauf starteten kaum größere Filme und Serien. The Gray Man war mehr oder weniger konkurrenzlos. Aber auch das half nicht. Denn den Platz an der Sonne schnappte sich an unwahrscheinlicher Konkurrent.

Dieser Low Budget-Film stößt The Gray Man von der Spitze

Wenn jemand am Boden liegt, soll man nicht nachtreten. Aber dass der teuerste Netflix-Film aller Zeiten von der kleinen Romanze Purple Hearts verdrängt wird, ist einfach zu komisch. Der "Low Budget-Film" (Forbes ) schlug Ryan Gosling und Co. und grüßt auch in Deutschland von dem Netflix-Thron. In diesem Artikel stellen wir Purple Hearts genauer vor.

Das alles spricht nicht für eine goldene The Gray Man-Zukunft. Zum Trost: Es gibt auch Filme, die die Ehre von Ryan Gosling und Co. retten. The Midnight Sky mit George Clooney blieb mickrige 5 Tage die Nummer 1.

