Pünktlich zum Start des Weihnachtsmonats Dezember veröffentlicht Netflix eine Miniserie, die nach einer 213 Jahre alten Vorlage verspricht, sich lange in den Charts festzusetzen.

Am 3. Dezember 2026 ist es so weit: Die 6-teilige Serie Stolz und Vorurteil startet bei Netflix und könnte keinen besseren Zeitpunkt für ihre Veröffentlichung wählen als den Beginn der Adventszeit.

Die Miniserie Stolz und Vorurteil legt bei Netflix einen 200 Jahre alten Literaturklassiker neu auf

Eine der am heißesten erwarteten Serien 2026 hat Netflix bis zum Dezember aufgehoben. Ideal für die kalte Jahreszeit dürfte die Neuverfilmung des romantischen Jane Austen-Klassikers als Miniserie ein Hit werden, der sich bis Weihnachten (und länger) in den Charts zu halten verspricht. Bridgerton, die als Serie von den Werken der englischen Literaturikone inspiriert wurde, beweist schließlich seit Jahren, dass große romantische Stoffe bei Netflix einen Nerv treffen, und bereitet schon Staffel 5 vor.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' Stolz und Vorurteil:

Stolz und Vorurteil spielt Anfang des 19. Jahrhunderts: Elizabeth Bennet (Emma Corrin) und ihre vier Schwestern drohen, mit dem Verlust ihres Vaters in Zukunft auch ihr Heim an den nächsten männlichen Erben zu verlieren, weshalb ihre Mutter (Olivia Colman) alles daran setzt, die fünf Töchter an wohlhabende Gatten zu verheiraten.

Der neue Nachbar Mr. Bingley (Daryl McCormack) scheint ein vielversprechender Kandidat für die Älteste, Jane (Freya Mavor), zu sein. Während dort schon bald romantische Funken fliegen, kann Elizabeth den besten Freund des Neuankömmlings nicht ausstehen: den zugeknöpften Mr. Darcy (Jack Lowden). Aber vielleicht sollte man sich vom ersten Eindruck nicht täuschen lassen?

Jane Austens Stolz und Vorurteil inspirierte unter anderem Netflix' Bridgerton

Von der frühen Adaption Stolz und Vorurteil (1949) mit Laurence Olivier über die BBC-Miniserie Stolz und Vorurteil (1995) mit Colin Firth bis zum Kinofilm Stolz und Vorurteil (2005) mit Keira Knightley existieren bereits an die 30 Adaptionen von Jane Austens berühmtestem Werk. Dolly Alderton erschuf für Netflix nun die neueste Verfilmung und wir dürfen gespannt warten, welche Schwerpunkte diese Version setzen wird.

Das britische Buch Pride and Prejudice gilt als eine der einflussreichsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Insbesondere Netflix' Erfolgsserie Bridgerton orientierte sich für seine Romantik in der Regency-Ära stark an diesem Vorbild. Nun wird das Miniserien-Remake in einer Woche zeigen, ob die 200-jährige Vorlage heute immer noch denselben Zauber wirken kann. Romantik und Historienstoffe gehen im Dezember aber seit jeher gut Hand in Hand. Auch die 1. Staffel Bridgerton trat in ihren Siegeszug schließlich zu Weihnachten an.

Podcast mit Stolz und Vorurteil: Die 15 besten Serien im Dezember bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.