Bei Amazon für 99 Cent streamen: Einer der besten Filme des Jahres, Will Smiths Oscar-Rolle und 3 richtig gute Horror-Kracher

Für Amazon Prime-Kunden gibt es jetzt auch neue Kinofilme fast gratis. Zum Angebot zählt jede Menge Horror, ein Meisterwerk mit Will Smith und der vielleicht beste Film 2022.

Amazon hat für euer Wochenende vorgesorgt. Als Angebot des Streamers gibt es jetzt wieder jede Menge neue Kinofilme und beliebte Highlights für nur 99 Cent zu leihen. Darunter finden sich passend zur Jahreszeit drei grandiose Horror-Kracher, aber auch ein Oscar-Meisterwerk mit Will Smith. Und der vielleicht beste Film des Jahres ist ebenfalls dabei.

Bei Amazon: Will Smith, Horror und das Highlight des Jahres für nur 99 Cent

Wer sich bei Marvel schon nicht am Multiversen-Spaß sattsehen kann und Everything Everywhere All at Once noch nicht im Kino gesehen hat, kann das nun zum Spottpreis nachholen. Das knallbunte Spektakel mit Marvel-Star Michelle Yeoh (Shang-Chi) sprudelt vor originellen Ideen quasi über.

Wer es optisch lieber etwas zurückhaltender, aber dafür unendlich berührend möchte, sollte zum Sport-Drama King Richard greifen. Für seine Rolle als Vater der späteren Tennis-Asse Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton) gewann Will Smith dieses Jahr verdient einen Oscar.

Darüber hinaus hat Amazon allerdings auch für die Halloween-Saison genau das richtige Sortiment. In Becky können Fans etwa King of Queens-Star Kevin James als brutalen Neonazi erleben. Neben dem neueren Kultfilm Tucker & Dale vs Evil gibt es außerdem mit X einen tollen Indie-Schocker des aktuellen Kinojahres zu sehen.

Weitere Highlights für 99 Cent bei Amazon:

Wie funktioniert die 99 Cent-Aktion bei Amazon?

Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, wird euch die 99 Cent-Auswahl automatisch angezeigt. Wenn ihr einen Film leiht, habt ihr 30 Tage, um ihn zu starten. Einmal angefangen, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden beenden. Dabei könnt ihr ihn so oft schauen, wie ihr wollt.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

