Erst Nummer 1 bei Netflix, heute im TV: Von Quentin Tarantino gelobter Action-Spaß mit Chris Evans

Für Quentin Tarantino "dummer Spaß", dann Netflix-Nr. 1 und jetzt im TV: Heute Abend läuft der Action-Kracher The Losers mit Marvel-Star Chris Evans.

Der Action-Kracher The Losers hat erst kürzlich den heiß erwarteten Skandalfilm Blond von der Netflix-Top 1 vertrieben und gefiel selbst Quentin Tarantino. Die leichtfüßige Ballerei mit den Marvel-Stars Chris Evans und Idris Elba läuft heute im TV.

Im TV: Ein Action-Spektakel, das Quentin Tarantino "dummen Spaß" nennt

Die wollen als Ex-Elitesoldaten eine brutale Gemeinheit wieder geraderücken. Die Einheit von Jensen (Evans) und Roque (Elba) muss nämlich mit ansehen, wie Geheimdienstchef Max (Jason Patric) ihren Einsatz torpediert und unschuldige Kinder umbringt. Anführer Clay (Jeffrey Dean Morgan) lässt das nicht auf sich sitzen und führt die Truppe aus dem Untergrund direkt in einen Rachefeldzug.

Dabei klingt die Story düsterer, als sie ist. Regisseur Sylvain White (Slender Man) gelingt ein Actionfilm, der über weite Strecken mit spritzigen Dialogen und rasant inszenierten Kampfszenen unterhält. Zwischendrin lassen Tempo und Kreativität immer wieder nach, was die durchschnittliche Reaktion auf Seiten wie Rotten Tomatoes erklärt.

Das Resultat wird bei Action-Fans dennoch für Kurzweil sorgen, die sich darüber hinaus an Chris Evans schlimmster Frisur erfreuen können. Selbst Quentin Tarantino gefiel der Film. Am Straßenrand darauf angesprochen, kommentierte er: "The Losers ist ein großer Spaß. Dummer Spaß, sicher. Aber dennoch ein Spaß."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kürzlich erst auf der Netflix-Top 1: Wann läuft The Losers mit Chris Evans im TV?

The Losers kommt am heutigen Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.10 Uhr nachholen. Neben Evans und Elba steht unter anderem auch Zoe Saldana vor der Kamera und macht das Marvel-Trio komplett.

Im TV verpasst? The Losers auf Netflix streamen oder auf Amazon leihen *

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von The Losers?