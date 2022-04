Netflix setzt richtig gute, aber vergessene Sci-Fi-Serie mit Spin-off fort: Hier ist der Trailer

Netflix setzt einen vergessenen Sci-Fi-Hit fort. Allerdings nicht mit einer neuen Staffel sondern per Spin-off. Der erste Trailer sieht dennoch vielversprechend aus.

Die erste Staffel der Sci-Fi-Serie Into the Night entwickelte sich 2020 zum Netflix-Hit. Danach geriet die Serie in Vergessenheit, verbliebene Fans warten mittlerweile auf Staffel 3. Die bleibt der Streamer weiterhin schuldig, als Ersatz gibt es aber ein vielversprechendes Spin-off. Yakamoz S-245 zeigt die Apokalypse an Bord eines U-Boots. Hier ist der erste Trailer.

Schaut euch den englischen Trailer zu Yakamoz-245 an:

Yakamoz S 245 - S01 Trailer (English Subs) HD

Netflix-Trailer zum Sci-Fi-Spin-off verspricht Psycho-Terror unter Wasser

Die Prämisse ist dieselbe wie in der Mutterserie. Extreme Sonnenstrahlung macht die Erde unbewohnbar, Überlebende retten sich in die Schatten der Nacht. Oder unter die Wasseroberfläche. Yakamoz-245 dreht sich um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die mitsamt der Besatzung eines Militär-U-Boots vor der Apokalypse abtauchen. Spannungen an Bord gefährden das Überleben aller Passagiere.

Im Gegensatz zum belgischen Into the Night wurde Yakamoz-245 in der Türkei produziert. Das wirft die Frage auf, ob Netflix überhaupt noch mit den ursprünglichen Produzenten zusammenarbeitet. Hinweise auf eine dritte Staffel der Mutterserie gibt es bislang keine.

Wann kommt das Into the Night-Spin-off Yakamoz-245 zu Netflix?

Zumindest auf das Spin-off müssen Fans des Into the Night-Franchise aber nicht lange warten: Yakamoz-245 kommt am 20. April 2022 zu Netflix. Die erste Staffel wird sieben Folgen umfassen.

Die 20 besten Serienstarts im April: Von Better Call Saul bis LOL

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zur Frühlingszeit im April bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.