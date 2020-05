Into the Night auf Netflix: 12 Dinge, die keinen Sinn ergeben

Auf Netflix entwickelt sich die Sci-Fi-Thriller-Serie Into the Night schnell zum Hit. Trotz Spannung und interessanter Prämisse hinterlassen die massiven Logikprobleme einen faden Beigeschmack.

Die neue Netflix-Serie Into the Night startete am 1. Mai 2020 und erkämpfte sich in Windeseile einen Platz in der Top 10 von Netflix. Das belgische Original lässt eine multikulturelle Gruppe von Überlebenden in einem Flugzeug vor tödlichen Sonnenstrahlen fliehen. Auf engstem Raum entfaltet sich ein spannungsgeladenes Kammerspiel mit massiven Logikfehlern. Wir haben einmal eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Into the Night: Diese Netflix-Serie macht viel Spaß

Um es direkt vorwegzunehmen: Ich hatte viel Spaß mit Into the Night. Die Serie ist mit ihrem sechs ca. 37-minütigen Folgen extrem kurzweilig und unterhaltsam. Das Flugzeug-Kammerspiel erinnert mit seinem explosiven Figuren-Ensemble mehr als einmal an Haus des Geldes.

Auch in dem spanischen Netflix-Hit siegt die Mischung aus Spannung, Kitsch und Klischees über den ein oder anderen Logikfehler. Als Sciene-Fiction-Serie nimmt es Into the Night allerdings mit der Wissenschaft so gar nicht genau. Hier reiht sich Unsinn an Unsinn, was in Verbindung mit den extrem konstruierten Konflikten an Bord der A-320-Maschine für viel Frust sorgt.

Into The Night bei Netflix: In der Apokalypse gibt es keine Logik

Die Fehler in Into the Night sind so vielfältig und eklatant, dass sich die Frage stellt, ob die Drehbuchautoren überhaupt für ihr Serienprojekt recherchiert haben. Das fängt schon bei den Figuren an, die sich im Angesicht der Sonnen-Apokalypse als unerwartete Experten in verschiedensten Bereichen offenbaren.

So kann eine Helikopter-Pilotin plötzlich eine Passagiermaschine fliegen und mithilfe eines Youtube-Tutorials sogar problemlos landen.

plötzlich eine Passagiermaschine fliegen und mithilfe eines Youtube-Tutorials sogar problemlos landen. Eine Altenpflegerin kann in einer Notsituation plötzlich Schusswunden versorgen und kauterisieren.

kann in einer Notsituation plötzlich Schusswunden versorgen und kauterisieren. Und ein Sky Marshall entpuppt sich als Experte für Maschinenbau, der einfach so komplexe Bordelektronik reparieren kann.

Into the Night: Keine Ahnung von Flugzeugen und Technik

Der Haupthandlungsort von Into the Night ist ein Flugzeug, genauer gesagt eine Maschine des Typs A-320. Trotzdem haben die Autoren es versäumt, sich Grundkenntnisse über die Funktion einer Passagiermaschine und generell von Technik und Physik anzueignen.

Hier ein paar Beispiele:

Ein Loch im Fenster einer Druckkabine kann mit einem einfachen Brett und Klebeband versiegelt werden, obwohl die Innenwand gewölbt ist.

einer Druckkabine kann mit einem einfachen Brett und Klebeband versiegelt werden, obwohl die Innenwand gewölbt ist. Täglich befinden sich Zehntausende von Passagiermaschinen in der Luft. Trotzdem ist in der Serie zu keinem Zeitpunkt zu erkennen, dass noch andere Flugzeuge unterwegs sind.

unterwegs sind. Ein Flugzeug kann nicht von allein und ohne Benutzung der Triebwerke rückwärts fahren .

. Aufmüpfige Passagiere werden in der Flugzeugtoilette eingesperrt. Dabei haben die Autoren wohl vergessen, dass diese von innen geöffnet werden können.

eingesperrt. Dabei haben die Autoren wohl vergessen, dass diese von innen geöffnet werden können. Mithilfe eines gewöhnlichen Funkgeräts kann ein Funkspruch von einer Raumstation empfangen werden.

empfangen werden. Physik-Grundkurs: Wütende Soldaten fahren hinter der startenden Maschine hinterher und schießen auf diese. Dabei treffen sie eines der vorderen Seitenfenster.

In Into the Night schleichen sich im Sekundentakt noch viele weitere Fehler ein, die wir in ihrer Gänze hier gar nicht aufzählen können. Einer der witzigsten Fehler ist aber die komplette Ignoranz gegenüber der Anatomie des Menschen.



Into the Night: Netflix-Serien müssen nicht logisch sein

So enthüllt die russische Passagierin zum Beispiel eine Narbe unter ihrem Bauchnabel und erzählt dabei von ihrer entfernten bzw. verkauften Niere. Ich hatte zwar nur eine 4 in Biologie, aber selbst ich weiß, dass das anatomisch nicht korrekt sein kann.



Auch dass eine Blutvergiftung durch ein einfaches Entfernen eines nekrotischen Hautstücks behandelt werden kann, lässt selbst einen Laien die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Into the Night verweigert sich der wissenschaftlichen Logik. Das ist an sich eigentlich auch gar nicht schlimm. Immerhin soll hier die Spannung und der klaustrophobische Terror im Vordergrund stehen. Dennoch schafft es die Serie nicht einmal ihre eigens aufgestellt Regeln befolgen zu können.

So erklärt uns die Serie, dass die Sonne tödliche Gammastrahlung aussendet, die die DNA von biologischen Stoffen, wie Menschen, Nahrung und Treibstoff, zerstört. Nachdem uns mehrfach gesagt wird, dass die Sonne auch das für das Flugzeug nötige Kerosin unbrauchbar macht, scheint gewöhnlicher Kraftstoff für Autos allerdings nicht beeinträchtigt zu sein. Mehrfach benutzen die Charaktere Autos in bereits von der Sonne zerstörten Gebieten.

Ja, Into the Night kann eine ganz schön frustrierende Erfahrung. Trotzdem erfreut sich die Serie weltweit großer Beliebtheit. Hier lautet die Devise: einfach Kopf ausschalten, Spaß haben und sich an den hysterischen Streitereien der Figuren erfreuen.

