Netflix-Überraschung: Video kündigt How to Sell Drugs Online Staffel 3 an

Mit How to Sell Drugs Online (Fast) hat Netflix einen echten Hit gelandet. Kurz nach dem Start von Staffel 2 wurde nun schon die Produktion von Staffel 3 bestätigt.

Die 2. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) ist gerade mal eine Woche auf Netflix zu sehen. Während Fans anderer Serien Monate auf eine Entscheidung über das Schicksal ihrer Lieblingsserie warten müssen, macht Netflix nun kurzen Prozess. Die 3. Staffel des deutschen Netflix-Hits wurde offiziell bestätigt. Und sie kommt vielleicht schneller als gedacht.

Netflix bestätigt Produktion von How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3

Netflix überrascht Fans des wahnwitzigen visuellen Drogenrauschs über den erfolgreichen Onlinehandel von Moritz, Lenny und Co. mit der Ankündigung, dass die 3. Staffel bereits in Arbeit ist. Passend dazu wurde auch ein Teaser veröffentlicht, in dem der Cast von How to Sell Drugs Online (Fast) die Drehbücher zu Staffel 3 liest.

Seht den Ankündigungs-Teaser zu How to Sell Drugs Staffel 3:

How to Sell Drugs Online (Fast) - Staffel 3 Ankündigung (Deutsch) HD

Fans werden direkt bemerken, dass Lenny-Darsteller Danilo Kamperidis nicht am Table Read teilnimmt. Seine Abwesenheit kann verschiedene Gründe. Eine Anreise in Coronazeiten ist sicherlich mit Hindernissen verbunden. Angst um Lenny müssen wir aber erstmal nicht haben. Immerhin war er schon Teil der Interview-Passagen, die in der Zukunft spielen, nachdem das ganze Projekt MyDrugs aufgeflogen ist.

Was euch in Staffel 3 erwarten könnte und wie es nach dem Cliffhanger der 2. Staffel weitergeht, könnt ihr in unserem Überblick zu How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 nachlesen.

Wann startet How to Sell Drugs Online Staffel 3 bei Netflix?

Mit der Bestätigung der 3. Staffel kommt die überraschende Ankündigung, dass diese bereits in der Mache ist. Die Drehbücher sind bereits geschrieben und wurden schon von der versammelten Besetzung gemeinsam gelesen. Mit dem Zusatz "Dreharbeiten: Werden geladen" steht die Produktion neuer Folgen nun kurz bevor.

Rückblick: Schaut den Trailer zu How to Sell Drugs Staffel 2 auf Netflix:

How to Sell Drugs Online (Fast) - S02 Trailer (Deutsch) HD

Zum Vergleich: Die 2. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) wurden von September bis November 2019 gedreht. Die 1. Staffel hingegen von Oktober bis Dezember 2018. Sollte die Produktion von Staffel 3 zeitnah beginnen, dann können sich Fans auf den Start neuer Folgen spätestens im Frühjahr 2021 auf Netflix freuen.

Was erwartet ihr von der 3. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast)?