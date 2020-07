How to Sell Drugs bei Netflix: Wann startet Staffel 3? Das Ende steht schon fest

Die 2. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) auf Netflix schaut sich in Windeseile weg. Wenn ihr nun sehnsüchtig auf Staffel 3 wartet, findet ihr hier alle wichtigen Infos.

Mit der deutschen Eigenproduktion How to Sell Drugs Online (Fast) ist Netflix der große Wurf gelungen. Die bunte und schrille Mischung aus Breaking Bad und The Social Network landete 2019 auf Platz 5 der beliebtesten Netflix-Serien in Deutschland.

Und auch Staffel 2 gleicht wieder einem visuellen Drogentrip mit Witz und Herz, der euch nach 6 kurzen Folgen schon wieder in den kalten Entzug entlässt. Aber wird es noch eine weitere Staffeln geben? Hier haben wir euch alle Infos zu Staffel 3 des Netflix-Hits zusammengefasst.



How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 - Das Endgame ist schon bekannt

Das Finale der 2. Staffel How to Sell Drugs Online (Fast) stellt bereits alle Weichen für eine Fortsetzung. Nach dem Zerwürfnis von Moritz (Maximilian Mundt) und seinem Team, planen Lenny, Dan und Kira unter dem Namen Candybar einen eigenen Drogen-Onlineshop zu eröffnen. Lenny geht sogar soweit und aktiviert auf seiner Pebble-Watch die Selbstzerstörung der MyDrugs-Seite. Das war keine gute Idee.

Schaut den Trailer zu How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 2

How to Sell Drugs Online (Fast) - S02 Trailer (Deutsch) HD

Denn wie Moritz erfährt, schrecken die so nett und professionell wirkenden Holländer nicht von Mord zurück, wenn einer ihrer Mitarbeiter aus dem Geschäft aussteigen will. Die Jugendliche befinden sich nun in großer Gefahr.

Ein Auftragskiller, der Lenny und Co. töten soll, konnte zum Glück durch Moritz' "Albaner"-Freunde vom Ponyhof niedergestreckt werden. Doch das ist nur der Beginn eines unvermeidbaren Krieges mit den Holländern, der Rinseln bald zu einem Schlachtfeld werden lassen könnte.

© Netflix Das MyDrugs-Team: Lenny, Dan und Moritz

Wie das ganze für Moritz und Co. ausgeht, erfahren wir bereit am Ende der Staffel. Nach einer der Interviewpassagen aus der Zukunft wird Moritz von Justizbeamten abgeholt - er wird also irgendwann auffliegen und hinter Gittern wandern.

Ob auch Lenny (Danilo Kamperidis) für seine Arbeit bei MyDrugs verurteilt wird, erfahren wir (noch) nicht. Eine großes Fragezeichen bleibt hingegen das Schicksal von Dan (Damian Hardung), der in 2 Staffeln noch nicht in Interviewpassagen auftrat. Er er etwa untergetaucht? Oder wird gar ein Opfer des Drogenkriegs?

Wann startet How to Sell Drugs Online (Fast) - Staffel 3 auf Netflix?

Bisher wurden noch keine weiteren Episoden der deutschen Netflix-Serie bestellt. Innerhalb der ersten paar Wochen nach dem Start dürfte der Streamingdienst sein Urteil über die Zukunft der deutschen Eigenproduktion How to Sell Drugs Online (Fast) gefällt haben.

Die 1. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) startete im Mai 2019. Die Fortsetzung folgte 14 Monate später. Sollte Netflix zeitnah eine 3. Staffel mit erneut 6 Episoden bestellen, könnte uns diese voraussichtlich im Sommer 2021 erwarten.

Was erwartet ihr von einer 3. Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast)?