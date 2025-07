Netflix überrascht mit großer Änderung bei Too Hot too Handle: Germany Staffel 3 – darauf müssen sich Fans jetzt gefasst machen

Mit Too Hot to Handle Germany startete Netflix vor einigen Jahren einen deutschen Ableger der beliebten Reality-Show. Jetzt soll die kommende Staffel einen spannenden Twist bekommen.

6000 Euro für einen Kuss? Wer mehr will, kann sogar schnell fünfstellige Summen verlieren. Too Hot To Handle provoziert Kandidat:innen zu sexuellen Handlungen, doch wenn sie wirklich zur Sache gehen wollen, müssen sie tief in die Tasche greifen. Nun soll bald die 3. Staffel der Netflix-Show kommen und das Publikum kann eine Überraschung erwarten.



Netflix kündigt neue Staffel von Too Hot to Handle: Germany an

Normalerweise kommen Single-Frauen und Single-Männer bei Too Hot to Handle zusammen, um miteinander zu daten, sind aber zu sexueller Enthaltsamkeit gezwungen – außer, sie wollen das Preisgeld von 200.000 Euro reduzieren.



Netflix kündigt jetzt die 3. Staffel des deutschen Ablegers unter dem Namen Too Hot To Handle Germany – Couples Only an und gibt damit einen Hinweis auf den neuen Twist. Es sollen nämlich diesmal Paare in der Show antreten und beweisen, dass sie die Finger voneinander lassen können.



Weitere TV-News:

Bei Too Hot to Handle: Germany treten nun Paare an

Somit wird die dritte Staffel von Too Hot to Handle zum Beziehungsexperiment. Paare müssen auf Sex verzichten und damit ihre Beziehung auf die Probe stellen. Wird die Partnerschaft diese Herausforderung bestehen oder daran zerbrechen? Am Ende warten wieder 200.000 Euro auf das Gewinnerpaar, sofern das Preisgeld nicht angerührt wurde.



Netflix kündigte zwar die 3. Staffel Too Hot to Handle an, ein genauer Starttermin ist aber noch nicht bekannt. Da die 2. Staffel jedoch gerade erst im Februar gelaufen ist, werden neue Folgen wohl erstmal auf sich warten lassen.