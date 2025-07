"Eine Ära geht zu Ende": Joko und Klaas beenden Das Duell um die Welt und Fans trauern

Das Duell um die Welt war eine der beliebtesten Shows von Joko und Klaas – vor allem als die Show gerade neu war. Jetzt ziehen die beiden aber einen Schlussstrich.

Am 21. Juli 2012 lief die erste Ausgabe von Das Duell um die Welt und brachte die Rivalität zwischen Joko und Klaas auf ein neues Level. Mit der Zeit traten die beiden nicht mehr direkt gegeneinander an, sondern stellten sich jeweils ein Team aus verschiedenen Promis zusammen, die sich Herausforderungen stellen mussten. Nach fast 13 Jahren wollen die beiden ihre beliebte Show aber beenden.



"Nur noch drei Folgen": Nur noch eine Staffel von Das Duell um die Welt

Extremsport nachgehen, Stunts nachstellen oder eklige Dinge essen – die Liste der Herausforderungen, denen sich bei Das Duell um die Welt nicht nur Joko und Klaas, sondern auch unzählige Promis stellten, ist lang. Doch damit wird bald Schluss sein, denn die beiden Entertainer werden nach eigener Aussage die Show einstellen, aber noch eine finale Staffel herausbringen. So äußerte sich Joko Winterscheidt in Hamburg laut DWDL zum Aus:



Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderen, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten. Das ist ja jetzt scheißegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind.

Die drei letzten Folgen sollen im Herbst ausgestrahlt werden – ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. In der letzten Staffel sollen "Legenden" der Show antreten, also Promis, die sich schon in den letzten Jahren in der Show beweisen konnten. Das Interesse an Das Duell um die Welt ebbte mit den Jahren auch langsam ab, was sich an sinkenden Quoten zeigte.



"Eine Ära geht zu Ende": Fan trauern um das Ende von Das Duell um die Welt

Unter der Ankündigung auf Instagram waren die meisten Fans natürlich ziemlich traurig. Viele verbinden noch ihre Kindheit mit Das Duell um die Welt. So schreibt ein Fan: "Finale Staffel? Bitte nicht! Ich lieb’ Das Duell um die Welt so sehr". Ein anderer Fan befürchtet, dass solch ein Ende auch weiteren Shows von Joko und Klaas bevorsteht:



Eine Ära geht zu Ende. Das wird auch mal irgendwann bei JKvsP7 stehen.. Dann bin ich aber wirklich GEBROCHEN

Einige Fans haben aber auch einen besonderen Wunsch für die letzte Staffel, wie eine Person auf Instagram schreibt: "Reisen dann wenigstens Joko und Klaas selber oder ist das wieder eine Team-Edition?" Ob die beiden tatsächlich wieder selbst antreten wie in alten Zeiten, ist bislang ebenso wenig bekannt wie die Namen der anderen Kandidat:innen.

Joko und Klaas sind noch mit anderen Shows am Start

Fans von Joko und Klaas müssen aber nicht traurig sein, denn mit anderen Formaten geht es wie gewohnt weiter. Am 20. September startet die zweite Staffel von Ein sehr gutes Quiz und im Oktober folgt eine weitere Staffel von Das Duell um die Geld. Auch die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? wurde bereits angekündigt.