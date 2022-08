Netflix-Überraschung: Neue Sandman-Bonusfolge ist jetzt bei Netflix und größer als gedacht

Vor kurzem wurde bekannt, dass es auch eine Bonusfolge zu Netflix' Sandman gibt. Ihr könnt die zweigeteilte Episode 11 ab jetzt streamen.

Bisher gab es alle 10 Folgen der 1. Staffel Sandman bei Netflix im Abo. Vor kurzem wurde jedoch schon enthüllt, dass noch eine zusätzliche Bonusfolge gedreht wurde, die ausgewählte Fans zu sehen bekamen. Nach geleakten Bildern hat Netflix jetzt schon gehandelt und die 11. Sandman-Folge veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zur Sandman-Bonusfolge:

The Sandman - S01 Trailer Two-Part Bonus Episode (English) HD

Neue Sandman-Folge bei Netflix ist ein Zweiteiler

Die 11. Episode der Fantasy-Serie heißt Der Traum der tausend Katzen/Kalliope. Laut Beschreibung träumt eine siamesische Katze darin von einer neuen Welt. Im zweiten Teil der Bonusfolge trifft ein Schriftsteller mit Schreibblockade auf Morpheus.

Ihr könnt die neue, 64-minütige Sandman-Folge ab sofort bei Netflix streamen. Ob die Fantasy-Serie eine 2. Staffel bekommt, steht immer noch nicht fest.

Sandman und mehr: Die 20 besten Serienstarts im August

Ihr habt das Fantasy-Epos Sandman schon durch und braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das feurige Game of Thrones-Prequel House of the Dragon sowie die schräge MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Schaut ihr euch die neue Sandman-Folge direkt an?