Peinlicher Fehler: Netflix enthüllt neue Sandman-Folge und versucht es dann zu vertuschen

Sandman ist auf Netflix ein großer Hit. Neben den 10 veröffentlichten Folgen gibt es allerdings offenbar noch eine Bonusfolge, wie ein Video enthüllte.

Netflix hat kürzlich Sandman mit 10 Folgen veröffentlicht. Zur Begeisterung der Fans. Doch offenbar gab es noch mindestens eine Bonusfolge, die ein Teil des Publikums vor Start zu sehen bekam. Ein Reaction-Video musste deswegen nun gelöscht werden. Bilder davon sind aber verfügbar.

Netflix lässt Sandman-Video löschen, aber Bilder gibt es trotzdem

Das geht unter anderem aus einem Artikel auf der Fans-Seite winteriscoming.net hervor, wonach in der Bonusfolge wohl riesige Katzen mit Menschen spielen. Außerdem war ein Teil der Sandman-Kurzgeschichte Calliope zu sehen, in der Dream (Tom Sturridge) auf seine "Ex-Freundin" Calliope (Melissanthi Mahut) trifft. Ein Fan hat Bilder aus dem zusätzlichen Material (mit Netflix-Zustimmung) auf Twitter geteilt.

Wie aus dem Artikel hervorgeht, wurde das zusätzliche Bildmaterial in einer Folge von I Like to Watch auf YouTube besprochen und ausgestrahlt. Nachdem dem Streamingdienst der Fauxpas aufgefallen war, wurde das Video entfernt.

Wann könnte die Sandman-Bonusfolge zu Netflix kommen?

Wie der Fehler passieren konnte, ist nicht ganz klar. Sandman-Fans können allerdings darauf hoffen, die Bonusfolge bald schon zu Gesicht zu bekommen. Wir glauben, Netflix könnte sie beim Tudum-Event im September veröffentlichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

