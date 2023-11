Netflix-Überraschung: Streamer setzt nach 4 Jahren vergessenen Sci-Fi-Film fort, in dem Superhelden brutal unterdrückt werden

Vor 4 Jahren veröffentlichte Netflix einen vergessenen Sci-Fi-Film, in dem Superhelden von der Polizei gejagt werden. Jetzt soll überraschenderweise ein Sequel kommen.

Manche Superhelden-Fans brauchen übermenschliche Geduld. Das gilt zumindest für die Community des Sci-Fi-Krachers Code 8, der vor vier Jahren auf Netflix erschienen ist. Der Streamer hat jetzt eine Fortsetzung namens Code 8 Part II angekündigt, in der Superhelden erneut gegen brutale Unterdrückung kämpfen müssen.

Sci-Fi-Sequel auf Netflix: DC-Star muss Superhelden-Teenager beschützen

In der Welt von Code 8 und seinem Sequel stehen die erst kürzlich entdeckten Superkräfte mancher Menschen unter strenger Kontrolle des Staates. Connor (Robbie Amell), der in Teil 1 mit krummen Touren die Behandlung seiner Mutter finanzieren wollte, hat mittlerweile einen ruhigen Hausmeisterjob angenommen. Damit ist es allerdings schnell vorbei, als ihm die junge Pav (Sirena Gulamgaus) in die Arme läuft. Der übernatürlich begabte Teenager wird von korrupten Polizisten verfolgt.

Genau wie sein Bruder Robbie Amell (The Flash-Serie) wird auch Stephen Amell (Arrow) im Sequel zurückkehren. Die Regie übernimmt erneut Jeff Chan. Auch wenn keine Netflix-Zahlen vorliegen, ist Code 8 schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Der Sci-Fi-Film wurde durch mehr als zwei Millionen an Spenden mitfinanziert (via Indiegogo ) und bekam beim Streaming-Start viele überdurchschnittliche Kritiken (via Rotten Tomatoes ).

Wann kommt Code 8 Part II zu Netflix?

Wenn genau das überraschend angekündigte Sequel erscheint, ist allerdings noch nicht klar. Wie das erste Poster des Films zeigt (via What's on Netflix ), soll der Sci-Fi-Film im Laufe des Jahres 2024 veröffentlicht werden.

