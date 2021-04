Netflix verlängert Bidgerton ohne größten Star - weitere Staffeln setzen erfrischendes Zeichen

Bridgerton-Fans bei Netflix können aufatmen: Auch nachdem die Serie ihre größten Star verabschiedet hat, sieht die Zukunft rosig aus, denn Staffel 3 und 4 wurden bestellt.

Die Netflix-Serie Bridgerton sorgte in letzter Zeit für einigen Tumult, nachdem an die Öffentlichkeit drang, dass der vielleicht beliebteste Hauptdarsteller des Duke of Hastings nicht für Staffel 2 zurückkehren würde.

In so manchen Fan-Herzen geriet damit die Überzeugung ins Wanken, dass die Geschichte der Bridgerton-Geschwister uns noch für sehr lange Zeit begleiten würde. Doch mit der offiziellen Verlängerung um Staffel 3 und 4 setzt Bridgerton nun ein klares Zeichen.

Netflix liefert einen Lichtblick nach dem Bridgerton-Drama

Bridgerton war schon weniger als einem Monat nach Serienstart um eine 2. Staffel mit neuer Hauptfigur verlängert worden. Nun folgte auch Netflix' Zusicherung von Staffel 3 und 4:

Die Bridgerton-Zukunft erschien nach den enormen Zuschauerzahlen in den ersten Monaten der Netflix-Erfolgs wie eine sichere Bank. Der Bau eines eigenen dauerhaften Bridgerton-Sets zeigte Netflix' Zuversicht in die Serie.

Der Inhalt der 8 Bridgerton-Bücher bietet ohnehin reichlich Stoff für weitere Staffeln. Die neue Bridgerton-Heldin in Staffel 2, die Daphnes älterem Bruder Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) den Kopf verdrehen soll, ist schon mal vielversprechend. Wenn die Netflix-Serie sich an die Buchreihe hält, wird in Staffel 3 Benedict und in Staffel 4 Colin Bridgerton im Mittelpunkt des romantischen Interesses stehen.

© Netflix Bridgerton: Regé-Jean Page, Simon Basset, Duke of Hastings

Alles wirkte perfekt vorherbestimmt ... bis Anfang April 2021 bekannt wurde, dass Daphnes Liebhaber, Simon Basset, Duke of Hastings, gespielt von Regé-Jean Page, für keine weiteren Staffeln zurückkehren würde. Ein herber Rückschlag für die Fans.

Warum ist der Duke, Regé-Jean Page ab Bridgerton Staffel 2 nicht mehr dabei?

Regé-Jean Page erfreut sich dank Bridgerton enormer Beliebtheit. Daphne und Simon erhielten in Bridgertons 1. Staffel jedoch ihr Happy End. Von Anfang an stand fest, dass Staffel 2 den Fokus auf ein neues Familienmitglied der Bridgertons legen würde. Insofern sollte es uns nicht überraschen, dass der Schauspieler seinen Erfolg lieber in neue (Haupt-)Rollen als kleine Gastauftritte kanalisieren will.

Was die Bridgerton-Macher*innen allerdings überraschte, war die Fan-Empörung und -Trauer über den Abgang des Dukes, der Off-Screen weiterlebt. In einem Vanity Fair -Interview äußerte sich Bridgertons Produzentin (und Grey's Anatomy-Serienschöpferin) Shonda Rhimes zu den extrem emotionalen Reaktionen:

Ich war schockiert. Denn das passiert normalerweise nur, wenn ich jemanden getötet habe, der lange dabei war. [...] Eine solche Explosion hatte ich nicht erwartet, zumal jedes Buch eine neue Romanze erzählt.

© Netflix Bridgerton: Simon & Daphne

Danach gefragt, ob es stimme, dass Regé-Jean Page Gastauftritte in Staffel 2 von Bridgerton angeboten wurden, die er abgelehnt habe, erklärte sie, ihren Star verteidigend:

Wir haben zu Beginn einen 1-Staffel-Deal mit ihm abgeschlossen. Das war der Plan: Eine Staffel lang der Duke zu sein. Alles darüber hinaus [war weder am Anfang noch am Ende vereinbart.]

So sehr wir den Duke in Bridgerton wohl vermissen werden, bleibt zumindest Daphne (Phoebe Dynevor) uns mit weiteren Auftritten erhalten. Mit der Verlängerung um Staffel 3 und 4 setzte Netflix ein Zeichen des Mutes (und des Glaubens an Brigerton). Dass der männliche Star den Platz räumt, kann außerdem Raum in den Herzen der Fans für die nachrückenden Stars schaffen.

Nach aktuellem Stand kann Staffel 2 von Bridgerton uns vielleicht schon zu Weihnachten 2021 erwarten.

Werdet ihr euch Bridgertons weitere Staffeln bei Netflix unabhängig davon ansehen, welche Stars im Mittelpunkt stehen?