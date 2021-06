Netflix verlängert sein Game of Thrones um 2. Staffel und beantwortet gleich die größte Frage

Mit Shadow and Bone wagte Netflix ein eigenes Fantasy-Epos à la Game of Thrones. Nun wird die Serie um eine 2. Staffel verlängert - und klärt eine große Frage.

Das Risiko war groß: Mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha, einer Serien-Verfilmung der Romane Leigh Bardugos, wollte sich Netflix sein eigenes Game of Thrones anschaffen: Eine gewaltige, düstere Fantasy-Welt, ein großer Cast, aufwendiges Design und Effekte. Ein Wagnis, sind doch schon viele Serien mit ähnlichen Attributen sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden. Nicht so Shadow and Bone: Wie der Cast nun per Video-Botschaft ankündigte, wird das Spektakel um eine zweite Staffel verlängert.

Hier könnt ihr euch die Ankündigung ansehen:

Shadow and Bone - Staffel 2 Ankündigung (English) HD

Netflix' Game of Thrones bekommt 2. Staffel und der Cast feiert

Fans dürften sich dabei nicht allein an der bloßen Tatsache erfreuen, dass es nun mit der Story um Sonnenkriegerin Alina (Jessie Mei Li), Soldat Mal (Archie Renaux), Gaunerkönig Kaz (Freddy Carter) und den finsteren General Kirigan (Ben Barnes) weitergeht, die in Bardugos Grishaverse-Reich bestehen müssen.

Schließlich zeigt die Ankündigung selbst ein weiteres Mal, was Shadow and Bone so liebenswert – und streitbarerweise auch zum Erfolg – gemacht hat: Hier hat sich ein unglaublich sympathischer Cast zusammengefunden, dem man die Leidenschaft für die Vorlage und die lockere Chemie untereinander einfach anmerkt. Und das ist nicht alles.

Trotz Traum-Cast: Shadow and Bone führt die Fans in die Irre

Netflix klärt große Shadow and Bone-Frage

Shadow and Bone-Showrunner Eric Heisserer gab nämlich zusätzlich noch ein Statement heraus (via Variety ), in dem er erklärte:

Ich bin geehrt und begeistert, ins Grishaverse zurückzukehren und die Geschichte dieser liebenswerten Figuren fortzusetzen - vor allem die Milos.

Dieser kleine, aber feine Zusatz am Ende dürfte das Herz vieler Shadow and Bone-Fans zum Vibrieren bringen: Bei Milo handelt es sich um eine kleine Ziege, die in der Serie dazu dient, die Gemüter der Helden zu beruhigen – obgleich sie sich zu diesem Zeitpunkt in der dunklen Schattenflur mit ihren grausamen Monstern befinden.

© Netflix Fanlieblinge: Kaz Brekker mit Milo.

Das putzige Zicklein ist seitdem vielen Netflix-Zuschauenden ans Herz gewachsen, die Nachfrage nach neuen Milo-Auftritten war groß. Dem scheint Eric Heisserer nun Rechnung zu tragen: Es kehren nicht nur die Held:innen mit strahlenden Fähigkeiten oder finsterem Gemüt zurück, sondern offenbar auch die mit Ziegenbart.

Wann kommt Shadow and Bone Staffel 2 zu Netflix?

Wann genau das der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar. In Anbetracht des großen Aufwands sollten Fans nicht vor Herbst 2022 mit einer 2. Staffel von Shadow and Bone rechnen.

Podcast für Fantasy-Fans: Das Pro und Contra zu Shadow and Bone

Was macht gute Fantasy aus? Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streamgestöber-Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen Esther und Hendrik die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die 8 Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr hier.



