Shadow and Bone bei Netflix: Haltet die Augen nach 3 besonders schönen Easter Eggs offen

Netflix' neue Fantasy-Serie Shadow and Bone erfreut die Fans mit drei Easter Eggs in Form von ungewöhnlichen Gastauftritten, für die ihr sehr genau hinsehen müsst.

Shadow and Bone - Legenden der Grisha hält sich weiterhin in der Netflix-Top 10 und hat damit Staffel 2 so gut wie sicher. Wer die 1. Season der Fantasy-Serie besonders aufmerksam (oder noch einmal) schaut, kann heimlich eingestreute Easter Eggs entdecken.



Die 8 bisherigen Folgen Shadow and Bonen haben uns schon 7 versteckte Hinweise auf Staffel 2 gegeben, aber sie bauen zugleich für die Fans ein paar verblüffende Gast-Auftritte ein - von denen bei Netflix nicht alle menschlicher Natur sind.



Easter Egg 1 in Shadow and Bone: Autorin Leigh Bardugo hat einen Netflix-Cameo als Grisha

Der Netflix-Serie liegt eine 7-bändige Romanreihe zu Shadow and Bone zugrunde. Die stammt aus der Fantasy-Feder der Autorin Leigh Bardugo und so wurde die begeisterte US-Schriftstellerin zu einem Gastauftritt eingeladen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Episode 3 von Netflix' Shadow and Bone können die Fans der Fantasy-Bücher die Autorin erst in der Menge und dann bei einer warmen Umarmung von Alina (Jessie Mei Li) beobachten (etwa bei Minute 16).

© Netflix Shadow and Bone Gastauftritt: Autorin Leigh Bardugo

Leigh Bardugo ist dabei für ihren Netflix-Gastauftritt als Grisha in die lila Kefta einer Fabrikatorin gekleidet und kann den silbernen Stickereien zufolge in der Fantasy-Welt von Shadow and Bone (genau wie David) feste Materialien manipulieren.

Shadow and Bone Cheat-Sheet: Alle Begriffe des Grishaverse erklärt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass Autor:innen in ihren Buchverfilmungen vorbeischauen, ist für sie ein beliebter Schritt in die zum Leben erweckte eigene Welt (wenn wir uns an Anna Todd in After Passion oder Stephenie Meyer in der Twilight-Reihe erinnern) und für die Roman-Fans ein herzerwärmendes Easter Egg.

Easter Egg 2 in Shadow and Bone: Der Roman wurde in die Netflix-Verfilmung geschmuggelt

Das nächste Easter Egg in Netflix' Shadow and Bone ist nur für besonders adleräugige Fans zu erspähen: Es findet sich in Folge 6 (Minute 44) als die Krähen die Kutsche des Dunklen stehlen. Der noch darin sitzende Grisha David (Luke Pasqualino) flieht und wirft ein Buch nach Jesper (Kit Young).

© Netflix Shadow and Bone: "Er hat ein Buch nach mir geworfen"

Die zur Waffe umfunktionierte Literatur ist aber nicht irgendein Buch, sondern die Vorlage zu Netflix' 1. Staffel: der Roman Shadow and Bone *. Das Cover ist, als Jesper es kurz hochhebt, zu erkennen - nur eben in Ravkas Fantasy-Schrift, was Leigh Bardugo in einem Instagram -Post bestätigte. Hier könnt ihr die Szene noch einmal schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Meinung zu Shadow and Bone: Die Fantasy-Serie ist der bisher beste Game of Thrones-Ersatz

Easter Egg 3 in Shadow and Bone: Heilige in Netflix Fantasy-Hit

Um das dritte Easter Egg bei Netflix zu verstehen, müssen wir tief in die Mythologie von Shadow and Bone einsteigen: Das Fantasy-Land Ravka betet Heilige an, die einst (als Grisha) Wunder verbrachten und meist einen grausigen Tod starben. Da ergibt es Sinn, dass der spirituelle Berater des Zaren (Kevin Eldon als der "Asket") Alina in Folge 3 (Minute 31) ein religiöses Buch aushändigt.

© Netflix Shadow and Bone: Das Leben der Heiligen

Die Fantasy-Leser:innen, die alles aus Leigh Bardugos Grishaverse kennen, dürften beim Anblick dieses Buches in Alinas Händen ziemlich aus dem Häuschen geraten, denn bei dem roten Einband handelt es sich exakt um das Cover zu The Lives of Saints *.

Damit hat ein weiteres Werk des Grishaverse einen Netflix-Gastauftritt: Es handelt sich um Leigh Bardugos Begleitbuch, in dem schön bebildert alle Heiligen aus der Shadow and Bone-Welt samt ihrer Märtyrer-Geschichten aufgeschlüsselt sind (in Deutschland lässt sich das Buch Das Leben der Heiligen * mit exakt diesem Einband zu seiner September-Veröffentlichung 2021 vorbestellten).

© Netflix Shadow and Bone: Der Asket mit Buch

Damit richten sich die Shadow and Bone-Easter Eggs vor allem an Fans der Buch-Vorlagen, die nun sicher noch zahlreicher werden. Denn wer nicht auf Staffel 2 bei Netflix warten will, um zu wissen, wie es weitergeht, greift jetzt zum Buch - erst recht, wenn es einer Fantasy-Serien-Requisite ähnelt.

Streaming-Neuheiten nach Shadow and Bone: Die 20 besten Serienstarts im Mai

Ihr könnt natürlich Shadow and Bone immer wieder schauen. Aber im Streamgestöber-Podcast zu den 20 besten Serien im Mai 2021 wird eure Watchlist von Max und Andrea gewaltig verlängert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von neuen Sci-Fi-Krachern bei Sky über Superhelden-Serien bei Netflix bis hin zur Historienserie bei Amazon ist für alle etwas dabei.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Sind euch die Shadow and Bone-Easter Eggs in der Netflix-Serie aufgefallen?