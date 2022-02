Verliert Netflix sein Marvel-Universum? Mindestens 4 große Serien verschwinden in wenigen Tagen

Netflix verliert wohl ein ganzes Serienuniversum. Bei vier Marvel-Serien taucht gerade der Hinweis auf, dass die Inhalte ab Ende des Monats nicht mehr bei Netflix verfügbar sind.

Der Streamingdienst Netflix verliert womöglich ein Herzstück seines Katalogs: Die Marvel-Serien, zu denen unter anderem Daredevil und Jessica Jones gehören. In den USA verschwinden die Serien Anfang März dieses Jahres, berichtet Games Radar . Wir haben die Situation für Deutschland nachgeprüft: Hier ist es bereits am 28. Februar so weit. Wenn ihr eine der Serien bei Netflix aufruft, erscheint für einen kurzen Moment oben links im Bild der Hinweis: Nur noch bis zum 28. Februar verfügbar.

Welche Serien gehören zum Marvel-Netflix-Universum?

Jessica Jones

Daredevil

Iron Fist

Luke Cage

Defenders

Punisher

Wir haben den Hinweis beim Abspielen von Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und Daredevil gesehen. Warum Punisher und Defenders noch nicht betroffen sind, ist unklar. Eigentlich unterscheidet sich die Rechtesituation unter den Serien nicht. Zudem ist der Verschwinde-Hinweis nicht immer zu sehen. Games Radar berichtet, dass er in UK und weiteren Regionen auftaucht. Normalerweise kennzeichnet Netflix Inhalte, die den Dienst verlassen auf der Detailseite. Das ist hier allerdings nicht der Fall.

Es könnte sich auch um einen technischen Fehler handeln. Das ist aber unwahrscheinlich. Denn der Abgang der Marvel-Serien von Netflix steht schon seit längerer Zeit im Raum.

© Whats On Netflix/Netflix Ein Screenshot des Hinweises





Wandern die Marvel-Serien von Netflix zu Disney+?

Das wäre der naheliegende Schluss. Die Rechte an den Stoffen sind ausgelaufen. Die Figur Daredevil tauchte zuletzt in dem Sony-Marvel-Disney-Film Spider-Man: No Way Home auf. Dass Disney und das von Kevin Feige geführte MCU Interesse an Jessica Jones und Co. habe, ist kein Geheimnis.

Wir aktualisieren den Artikel laufend.