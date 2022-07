Netflix wirft in 3 Tagen einen desaströsen Sci-Fi-Flop mit Keanu Reeves raus

In der Laufbahn von Keanu Reeves finden sich viele Film-Erfolge, gerade auch aus dem Sci-Fi-Genre. Ein absolutes Gegenbeispiel verschwindet aber bald von Netflix.

Keanu Reeves kann in seiner Karriere viele absolute Kino-Hits verzeichnen. Replicas gehört allerdings nicht dazu. Der Sci-Fi-Kracher fiel bei Kritik und Publikum auf katastrophale Weise durch. Alle am Film interessierten Fans müssen sich sputen. Netflix wirft den Flop zum 8. Juli 2022 aus dem Programm.

Der Sci-Fi-Blockbuster Replicas ist einer der schlimmsten Flops in Keanu Reeves' Karriere

Die Story von Replicas klingt grundsätzlich nicht langweilig. Reeves spielt einen genialen Wissenschaftler, der seine Frau und Töchter bei einem schrecklichen Unfall verliert. Er ist fortan besessen von der Idee, sie mithilfe seiner Forschung zurückzuholen. Und setzt sich dabei über die Grenzen der Gesetze und des Anstands hinweg.

Was eine tiefgründige Betrachtung von Schmerz und Moral hätte sein können, krankte laut Kritik vor allem an einem mangelhaften Drehbuch und schrecklichen Effekten (via Rotten Tomatoes ). Das Kinopublikum ließ den Film konsequent links liegen, sodass er bei 30 Millionen US-Dollar Produktionsbudget gerade mal auf 9,3 Millionen internationalem Einspielergebnis kam (via Box Office Mojo ).

Wie lange gibt es den Sci-Fi-Flop Replicas noch bei Netflix?

Replicas gibt es noch bis einschließlich Freitag, den 8. Juli 2022 auf Netflix zu sehen. Alle Reeves-Fans mit Sci-Fi-Neigung findet dort außerdem auch die ersten drei Matrix-Filme.

