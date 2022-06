Neu auf Amazon: Unheimlicher und spannender Sci-Fi-Thriller spannt euch auf die Folter

Bei Amazon Prime befindet sich seit ein paar Tagen der äußerst spannende Sci-Fi-Thriller The Box – Du bist das Experiment. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, sei hiermit eine Empfehlung ausgesprochen.

Zu beginn der 2000er Jahre war Richard Kelly einer der heißesten jungen Regisseur in Hollywood. Mit dem düsteren Donnie Darko lieferte er ein beeindruckendes Debüt ab, das auch zwei Dekaden später mühelos den Test der Zeit besteht. Schlussendlich ist Kelly aber nie zu dem großen Regie-Star geworden, den viele in ihm gesehen haben.

Kelly standen nach Donnie Darko alle Türen offen. Mit seinem zweiten Film, den extrem ambitionierten Southland Tales, hat er eine bittere Bruchlandung hingelegt. Auch wenn das Sci-Fi-Abenteuer inzwischen viele verteidigende Stimmen gefunden hat, war es eine Box-Office-Katastrophe sondergleichen. Sein dritter Film, The Box – Du bist das Experiment, hat daraufhin kaum noch Erwähnung gefunden – zu Unrecht!



Jetzt auf Amazon: Seit ein paar Tagen befindet sich The Box – Du bist das Experiment im Streaming-Katalog von Amazon Prime. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr ihn jetzt nachholen.

Sci-Fi-Thriller bei Amazon Prime: The Box von Richard Kelly

Die Geschichte von The Box entführt in die 1970er Jahre und stellt uns den NASA-Techniker Arthur Lewis (James Marsden) vor, der von Geldsorgen geplagt wird. Gerne würde er seiner Frau Norma (Cameron Diaz) und seinem Sohn Walter (Sam Stone) ein besseres Leben ermöglichen, doch die Situation ist kompliziert.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Box schauen:

The Box - Trailer (Deutsch)

Eines Tages wird eine merkwürdige Kiste mit einem roten Knopf vor Arthurs Haustür abgeliefert. Kurz darauf klingelt ein unheimlicher Mann namens Arlington Steward (Frank Langella) und erklärt ihre Funktionsweise: Wenn Arthur und Norma binnen der nächsten 24 Stunden den Knopf drücken, erhalten sie eine Millionen US-Dollar in bar.

Wie so oft hat die Sache einen Haken: Sobald der Knopf gedrückt wird, stirbt ein Mensch. Wer? Wo? Wie? Und wann? Das ist unklar. Die einzige Gewissheit, die Arthur und Norma haben, ist, dass sie die Person nicht kennen. Während die Uhr tickt, entfaltet sich vor unseren Augen ein nervenaufreibendes moralisches Dilemma.

The Box ist ein Sci-Fi-Thriller wie eine Twilight Zone-Episode

Kelly schöpft die Prämisse in vollen Zügen aus und fordert uns als Zuschauende auf, Position zu den Ereignissen zu beziehen. Der zentrale Konflikt erhält mit jeder Minute eine weitere Ebene, bis wir uns irgendwann komplett in dem Labyrinth aus Geheimnissen verloren haben, das am ehesten durch Langellas Figur verkörpert wird.

Die Vorlage: The Box basiert auf der Kurzgeschichte Nur ein Knopfdruck (im Original: Button, Button) von Rod Serling. Diese diente zuvor auch als Grundlage für eine Episode der Mystery-Serie Unglaubliche Geschichten: The Twilight Zone.

Darüber hinaus begeistert der Film mit seiner kalten, beunruhigenden Atmosphäre: In dem großartigen 1970er-Jahre-Setting entfaltet sich etwas Bedrohliches. Es lässt sich nicht greifen, ist aber in jedem Bild präsent. Die Paranoia jener Dekade erwacht als Mysterium, das genauso fasziniert wie verschreckt.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hat euch The Box überzeugt?