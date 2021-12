Jetzt bei Disney+: Will Smiths neue Serie ist gefährlicher als jeder seiner Action-Filme

Will Smiths Action-Filme zeigen ihn in jeder Menge haarsträubenden Situationen. Eine Doku-Serie auf Disney+ lässt aber selbst seine gefährlichsten Szenen alt aussehen.

Will Smiths Karriere ist voller brandgefährlicher Momente. Er hat im Kampfjet Außerirdische bekämpft und trat seinem jüngeren Ich mit Waffengewalt entgegen. Selbst das Sex-Leben des Action-Stars sorgt mitunter für brenzlige Situationen. Das alles aber ist kein Vergleich mit der Doku-Serie Welcome to Earth, die es jetzt neu auf Disney+ gibt: Hier begibt sich der Star tatsächlich in Lebensgefahr. Und das gleich sechsmal hintereinander.

Disney+-Serie zeigt Action-Star Will Smith in den gefährlichsten Situationen

Dabei scheint das Konzept der von Ausnahme-Regisseur Darren Aronofsky (Requiem for a Dream) mitproduzierten Doku-Serie zunächst so harmlos: Smith reist in sechs Folgen rund um die Welt und enthüllt unglaubliche Fakten über unseren Planeten, indem er sie mit den eigenen Sinnen zu spüren bekommt. Doch der Weg dahin verlangt ihm alles ab.

Schaut euch den Trailer für die Will-Smith-Serie an:

Welcome to Earth - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das beginnt bereits in Folge 1 mit einem 1000-Meter-Tauchgang auf den Grund des Ozeans, bei dem nur wenige Zentimeter Plastik den wasserscheuen Star vom sicheren Tod trennen. Es folgt der Abstieg in einen aktiven Vulkan und das Fangen eines Tigerhais, die laut Serie "so hardcore sind, [dass sie] selbst andere Haie fressen".

Natürlich fehlen die wilden Verfolgungsjagden oder Explosionen, die Smith-Fans aus seinen Action-Blockbustern gewöhnt sind. Aber dafür ist die Gefahr echt: Smith begibt sich mit Ansage in tatsächliche Lebensgefahr. Denn wie er bereits beim Einstieg betont: "Für die besten Dinge im Leben muss man seine Angst überwinden." Welcome to Earth fühlt sich tatsächlich bisweilen an wie der voyeuristische Blick auf eine Therapie-Sitzung.

Will Smiths Doku-Serie auf Disney+ fesselt mit unglaublichen Enthüllungen und Bildern

Und wer etwas Begeisterung für die überraschenden Mechanismen der Natur mitbringt, wird von der Doku-Serie bestens unterhalten: Fluoreszierende Eichhörnchen, augenlose Höhlenkreaturen und Pottwale, die mit ohrenbetäubenden Klicklauten kommunizieren, bringen auch Discovery-Channel-Muffel zum Staunen.

© Kyle Christy / Disney+ / National Geographic Kurz vor einem kilometertiefen Tauchgang: Will Smith in Welcome to Earth

Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Kameramann Brendan McGinty und Aronofsky, der bei der ersten Folge auch Regie führte: Betörende Bilder verwandeln biologische Muster in Magie, während die Inszenierung aus der Dokumentation das Abenteuer leidenschaftlicher Entdecker:innen macht. Und einen Konfrontationskurs für Will Smith.

Ballern statt Natur: Will Smiths letzter Action-Kracher kommt im Dezember zu Netflix

Wann erscheint Welcome to Earth mit Will Smith auf Disney+?

Sechs Folgen von Welcome to Earth sind seit dem 8. Dezember 2021 auf Disney+ verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Wie hat euch Welcome to Earth gefallen?