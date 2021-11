Neu bei Netflix im Dezember: Der letzte große Will Smith-Actionfilm, heißerwartete Fantasy-Serie & noch viel, viel mehr

Das gewaltige Angebot von Netflix für den kommenden Monat ist da. Der Dezember bringt etliche sehnlichst erwartete Filme und Serien in unsere Wohnzimmer.

Es wird Weihnachten und das bedeutet, Netflix läuft zur Hochform auf. Der Streamingdienst hat sich einige seiner wichtigsten und am heißesten erwarteten Serien und Filme für das Ende des Jahres aufgehoben. Ihr sieht hier deshalb zunächst eine gefilterte Übersicht der größten Highlights mit der Fantasy-Serie The Witcherdem Abschluss von Haus des Geldes und Bad Boys 3 mit Will Smith – der letzte Actionfilm, den der Star vor der Pandemie in die Kinos brachte und einer seiner erfolgreichsten der zurückliegenden Jahre.

Der lange Trailer zu The Witcher Staffel 2

The Witcher - S02 Trailer (Deutsch) HD

Dass etwa die 4. Staffel von Cobra Kai startet und damit nicht größte oder zweitgrößte Serie des Monats bei Netflix ist, ist schon ungewöhnlich. Neben den vielen Originals streut der Streamingdienst inzwischen nur noch einige erlesene eingekaufte Titel wie eben Bad Boys For Life oder auch dem Oscar-Kandidaten Little Women, wahrscheinlich der Bridgerton-Ersatz am Ende des Jahres.

Die größten Netflix-Highlights im Dezember: Filme und Serien

Neu bei Netflix im Dezember: Die komplette Film-Liste

1. Dezember: The Night Before

1. Dezember: Lion - Der Lange Weg nach Hause

1. Dezember: Sparkle

1. Dezember: The Best of Me

1. Dezember: The Cleanse

1. Dezember: The Power of the Dog

2. Dezember: The Whole Truth

2. Dezember: Single All The Way

3. Dezember: Cobalt Blue

3. Dezember: Mixtape

3. Dezember: Haus des Geldes: Von Tokio bis Berlin: Ausgabe 2

6. Dezember: Voir: Die Filmkunst in der Moderne



6. Dezember: David und die Weihnachtselfen

7. Dezember: Die Familie Claus 2

9. Dezember: Asakusa Kid

9. Dezember: É o amor: Die Familie Camargo



10. Dezember: Nightlife

10. Dezember: Lassie - An Adventurous Journey



10. Dezember: Zurück ins Outback



10. Dezember: The Unforgivable



10. Dezember: Zwei

10. Dezember: Anónima – Nachricht von Unbekannt

10. Dezember: Immer noch nicht meine Liga

14. Dezember: Bad Boys for Life



15. Dezember: The Hand of God



16. Dezember: A Naija Christmas

16. Dezember A California Christmas: City Lights

16. Dezember Puffs Reich: Wunder des Riffs



21. Dezember: Una Navidad no tan padre

24. Dezember: Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund

24. Dezember: 1000 km weit weg von Weihnachten

24. Dezember: Stand By Me Doraemon 2

24. Dezember: Murali – Wie der Blitz

24. Dezember: Don't Look Up



25. Dezember: Geschichten einer Generation – mit Papst Franziskus: Miniserie

26. Dezember: Lulli



29. Dezember: Ermordet: Tatort Times Square

29. Dezember: Little Women



30. Dezember: Hilda und der Bergkönig

31. Dezember: Das Seehund-Team



31. Dezember: Frau im Dunkeln



Neu bei Netflix im Dezember: Die komplette Serien-Liste



1. Dezember: JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean

2. Dezember: Kojoten

3. Dezember: Haus des Geldes: Teil 5 – Ausgabe 2

3. Dezember: Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 3

3. Dezember: Coming Out Colton

8. Dezember: Titans: Staffel 3

9. Dezember: Die Patchworkfamilie: Staffel 4

10. Dezember: Aranyak – Aus dem Wald

10. Dezember: Twentysomethings: Austin

10. Dezember: Saturday Morning All Star Hits!

10. Dezember: Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung

11. Dezember: Inspector Koo

11. Dezember: The Hungry and the Hairy

14. Dezember: The Future Diary

15. Dezember: Selling Tampa

15. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe

16. Dezember Aggretsuko: Staffel 4

17. Dezember: The Witcher: Staffel 2



19. Dezember: Was in Oslo geschah

20. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Samuel – Omar

22. Dezember: Emily in Paris: Staffel 2



23. Dezember: Élite-Kurzgeschichten: Patrick

24. Dezember: The Silent Sea

25. Dezember: Raus aus der Single-Hölle

29. Dezember: Café con aroma de mujer

29. Dezember: Menschen in Angst

30. Dezember: Kitz



31. Dezember: Queer Eye: Staffel 6

31. Dezember: Cobra Kai: Staffel 4



31. Dezember: Wer einmal lügt

Decoupled BALD VERFÜGBAR

Comedy neu bei Netflix

7. Dezember: Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

14. Dezember: Russell Howard: Lubricant



21. Dezember: Jim Gaffigan: Comedy Monster

25. Dezember: Jimmy Carr: His Dark Material

Black Friday, Cyber Week und Co.: Angebote und Fallen – worauf ihr achten müsst

Die 20 besten Serienstarts im November: Von Dexter bis Cowboy Bebop

Die spannendsten Serien, die im November zu euren Streaming-Diensten kommen, findet ihr hier in der Monatsübersicht des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber zusammengetragen.

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop bei Netflix, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession bei Sky, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit bei Amazon Prime oder Marvels Superhelden-Serie Hawkeye bei Disney+: Im reichhaltigen Streaming-Angebot ist garantiert für alle etwas dabei.



