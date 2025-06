Neu auf Platz 1 in den Netflix-Charts: Action-Film über MMA-Kämpfer, der vermissten Sohn seines Gegners finden muss

Am 06. Juni startete auf Netflix ein Action-Streifen mit Muskelprotz Ciryl Gane, der wie ein Knockout durchstartete und die Netflix-Charts im Sturm eroberte.

Letzte Woche stand der Thriller Die Schwarze Witwe noch in 62 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Film-Charts. Jetzt hat sich bei den deutschen Hits der französische Action-Film K.O. von Antoine Blossier buchstäblich nach oben gekämpft und überrascht mit einer Geschichte, die neben Action auch viele Emotionen zu bieten hat.

Platz 1 bei Netflix: K.O. deckt dunkle Machenschaften auf

Darum geht's in K.O.: Vor drei Jahren endete ein MMA-Kampf (Mixed Martial Arts) für Bastien (Ciryl Gane) in einer Tragödie. Sein Gegner Enzo kam im Kampf ums Leben. Seitdem hat sich Bastien aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt still und allein, bis plötzlich Enzos Witwe vor seiner Tür steht. Ihr Sohn Léo (Maleaume Paquin) ist im Norden Marseilles spurlos verschwunden, und sie bittet ausgerechnet Bastien um Hilfe.

Ohne lange zu zögern, begibt sich der einstige Kämpfer auf die Suche. Dabei trifft er auf die entschlossene Polizistin Kenza (Alice Belaïdi), die ihm weiterhilft. Offenbar hat Léo etwas beobachtet, das mächtige Verbrecherbosse in Marseilles lieber im Verborgenen gehalten hätten. Nun wird der Junge von den skrupellosesten Kriminellen der Stadt gejagt – und Bastien steckt plötzlich mittendrin im Netz aus Gewalt, Macht und Vergeltung.

Netflix-Hit K.O. – Vom MMA-Kämpfer zum Schauspieler

Der französische MMA-Kämpfer Ciryl Gane ist schon allein optisch eine Erscheinung und weiß genau, wie er sich bewegen muss, dass auch bei den Kämpfen auf dem Bildschirm die Faustschläge sitzen. Offenbar baut sich der 35-jährige MMA-Kämpfer gerade ein zweites Standbein als Schauspieler auf.

Bereits 2024 spielte er in der Netflix-Serie Der Käfig mit und war in diesem Jahr im Cast von Criminal Squad 2 mit Gerard Butler dabei. In K.O. bekommt der Schwergewichtskämpfer seine erste Hauptrolle und die scheint beim Publikum gut anzukommen.