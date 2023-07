Neu bei Amazon: 168 Minuten Hochspannung von Tarantino, bei der eine unbezahlbare Antiquität zerstört wurde und das könnt ihr im Film sogar sehen

Bei Amazon Prime gibt es seit dieser Woche Quentin Tarantinos Kammerspiel The Hateful 8, das neben Spannung und Blut die Zerstörung einer kostbaren Gitarre bereithält.

Quentin Tarantino legte mit The Hateful 8 2016 einen seiner abgründigeren Filme vor. Warum das so ist, könnt ihr mit eigenen Augen bei Amazon Prime * sehen, da der Kammerspiel-Western von nun an eine Blutspur durch den Katalog zieht. Wer genau hinschaut, sieht aber auch zu, wie eine über 140 Jahre alte Gitarre zertrümmert wird – was selbstverständlich nicht geplant war.

The Hateful 8 entfaltet Spannung auf engstem Raum

Nach seinem Western Django Unchained wollte Tarantino eine Art Fortsetzung drehen, entschied sich dann aber, den Stoff ohne die Hauptfigur zu schreiben. The Hateful 8 spielt 1877. Der amerikanische Bürgerkrieg ging vor etwas mehr als einem Jahrzehnt zu Ende, aber die Fronten bleiben in den Köpfen verhärtet. So auch an einem verschneiten Tag in Wyoming, als eine Reihe Fremder in Minnies Miederwarenladen Unterschlupf sucht.

Dabei sind: der ehemalige Unions-Major und Kopfgeldjäger Marquis Warren (Samuel L. Jackson), Kopfgeldjäger John „Der Henker“ Ruth (Kurt Russell), seine Gefangene Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) und Südstaaten-General Sandy Smithers (Bruce Dern). Als wären die politischen Unstimmigkeiten zwischen ehemaligen Kriegsgegnern nicht genug, schreckt keine:r von ihnen vor Mord zurück. Auf engem Raum nehmen Machtspielchen und Mordkomplotte ihren Lauf.



Universum Samuel L. Jackson in The Hateful 8

In The Hateful 8 erwartet euch ein gewohnt dialogstarker Krimi-Western, in dem niemandem zu trauen ist und alle gegeneinander intrigieren. Das Konzept ähnelt der Kellerbar-Szene aus Inglourious Basterds, ausgeweitet auf einen Spielfilm.

Der Film bietet im Gegensatz zu Once upon a Time in Hollywood oder Django Unchained jedoch keine einfachen Identifikationsfiguren, sondern lebt vielmehr von der Rücksichtslosigkeit aller, die in Minnies Miederwarenladen vor der Kälte flüchten. So unverblümt befassten sich in den letzten Jahren nur wenige amerikanische Filmemachende mit den tiefen politischen Verwerfungen ihres Landes, die bis in die Gegenwart hineinragen.



Warum Kurt Russell ein Museumsstück zertrümmerte

Eigentlich war The Hateful 8 mit seinem begrenzten Schauplatz eine günstigere Angelegenheit als die zuvor gedrehten Inglourious Basterds und Django Unchained. Ein kostspieliger Schaden entstand während der intensiven Produktion trotzdem.

Verantwortlich für den folgenschweren Patzer war Filmlegende Kurt Russell. Als "Henker" muss er die rücksichtslose Daisy Domergue in Zaun halten. Als sie in einer Szene Gitarre spielt, nimmt er ihr das Musikinstrument ab und zertrümmert es an einem Holzbalken. Schauspielerin Jennifer Jason Leigh reagiert schockiert darauf – zu Recht. Denn Russell zerstört in dieser auf Film gebannten Szene aus Versehen eine echte Martin-Akustikgitarre aus den 1870er Jahren, die der Produktion von einem Museum geliehen wurde.

Der Fehler kam so zustande, wie Sound Mixer Mark Ulano später SSNInsider.com erklärte:

Eigentlich sollte die Szene laufen bis zu einem Schnitt, dann sollten die Gitarren ausgetauscht und ein Double zerstört werden. Aber das wurde Kurt anscheinend nicht gesagt, wenn du das also [im Film] siehst, dann ist Jennifers Reaktion echt.

Sony The Hateful 8

Tarantino, ganz der Filmemacher, saß demnach in der Ecke und lachte sich ins Fäustchen, wie Ulano ausführte. Denn er freute sich angeblich über die authentische Reaktion, die das Missgeschick Jennifer Jason Leigh abgerungen hatte.

Das "unbezahlbare und unersetzbare Museumsstück" war nicht mehr zu retten und das zuständige Museum entschied daraufhin, nie wieder Objekte an Filmproduktionen auszuleihen, wie Reverb meldete.

