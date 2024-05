Neu bei Amazon: Endzeit-Film mit Kevin Costner zeigt eine der schlimmsten Szenarien für die Menschheit

Bei Amazon Prime Video könnt ihr aktuell mit Kevin Costner in die Post-Apokalypse eintauchen. Vor ein paar Tagen hat der Streaming-Dienst den Film in sein Angebot aufgenommen.

Es ist schwer genug, in einer endzeitlichen Welt genug Ressourcen und Nahrungsmittel zum Überleben zu finden. Noch schwerer aber dürfte es sein, alltäglichen Berufen nachzugehen. Genau das können wir jetzt bei Amazon Prime Video erleben.

In Postman spielt Kevin Costner (ebefalls Regie und Produktion) einen Postboten, der nach der Apokalypse den täglichen, schriftlichen Austausch gewährleistet.

Ein Postbote als Retter der Menschheit: Kevin Costners Postman-Epos bei Amazon Prime Video

Postman spielt im Jahr 2013 in den Vereinigten Staaten. Allerdings ist die Menschheit durch einen nuklearen Angriff zerrüttet. Die Überlebenden wohnen in verstreuten Siedlungen, die von Kriminellen terrorisiert werden. Ein namenloser Wanderer (Costner) entkommt dieser Bande und tarnt sich fortan als Postbote. So erhält er Zugang zu den geschützten Siedlungen und gelangt an Nahrung sowie eine Unterkunft.

Lester Berman, Kevin Costner, Steve Tisch, Jim Wilson Kevin Costner als Postman

Der Postbote trägt fortan in Pineview die Briefe aus. Dort lässt er sich auf eine Affäre mit der verheirateten Abby (Olivia Williams) ein, die seinen Samenspender sucht. Durch den Vorfall muss er allerdings zur nächsten Siedlung ziehen.

Doch der brutale General Bethlehem (Will Patton) bekommt Wind von der Sache. Er erfährt, dass in den Menschen die Hoffnung aufkeimt, eine geordnete gesellschaftliche Struktur wiederherzustellen. Bethlehem versucht daraufhin mit allen Mitteln, diesen Gedanken schnellstmöglich zu unterdrücken.

Kevin Costner hat Erfahrungen mit Endzeit-Filmen

Kevin Costner kennt sich bestens im Endzeit-Genre aus. In Waterworld war er sowohl als Produzent als auch als Schauspieler tätig. Beide Filme bleiben an den Kinokassen jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Postman gilt sogar als einer der größten Flops der Filmgeschichte. Bei einem Budget von 80 Millionen US-Dollar konnte er nur 20 Millionen US-Dollar weltweit in die Kinokassen spülen, wie The Numbers schreibt.

Hier gibt es die DVD und Blu-ray zu Postman*

Postman zeigt ein mögliches Bild, wie sich die Gesellschaft entwickeln könnte. Totalitäre Regime, Krankheiten und soziales Chaos sind dabei gern genommene Themen. Auch Postman schreckt nicht davor zurück, einen schrecklichen Ausgang für die Zivilisation zu zeigen. Ihr könnt euch ab sofort selbst ein Bild auf Amazon machen, in welche Richtung die Menschheit abdriften könnte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.