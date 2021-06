Neu bei Amazon Prime: 4 knallharte Actionfilme, ein Stallone-Kracher & ein echter Horror-Geheimtipp

Das Wochenangebot bei Amazon Prime beinhaltet einen neuen Horrorfilm, der sich wirklich lohnt. Außerdem könnt ihr eure Fernseher mit Actionfilmen herausfordern.

Das aufgefrischte Angebot bei Amazon sah schon mal besser aus, das bedeutet aber nur, dass ihr ein bisschen länger nach den wirklich guten Filmen suchen müsste. Oder wir das für euch erledigen. Denn bei genauem Hinsehen findet ihr durchaus spektakuläres Wochenendprogramm. Wir haben die Perlen herausgesiebt.

Die 5 Actionfilme bei Amazon Prime: Dwayne Johnson, Sylvester Stallone, Katastrophen

Der Horrorgeheimtipp bei Amazon Prime

The Mortuary erzählt als Horror-Anthologie Gruselgeschichten eines Leichenbestatters aus vier Jahrzehnten. Nachdem Sam (Caitlin Custer) der Beerdigung eines kleinen Jungen beigewohnt hat, tritt der Leichenbestatter Montgomery Dark (Clancy Brown) an sie heran, um ihr ein Jobangebot zu unterbreiten. Sie fordert ihn heraus, ihr die unheimlichsten Geschichten zu erzählen, die er in seiner Laufbahn als Beerdigungsunternehmer erlebt hat. Es ist eine Bitte, der er gern nachkommt.

The Mortuary Jeder Tod hat eine Geschichte - Trailer 2 (Deutsch) HD

Alle weiteren neuen Filme diese Woche bei Amazon Prime

Neue Serien bei Amazon Prime

25. Juni: Solos – Staffel 1

25. Juni: Bosch – Staffel 7

10 Streaming-Geheimtipps: Teil 2

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen Max, Matthias und Patrick 10 echte Geheimtipps vor, die sie in den entlegensten Ecken eurer Streaming-Dienste entdeckt haben:

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von herzerwärmender Desktop-RomCom bis zur filmischen Panikattacke bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Arte Mediathek und YouTube.

