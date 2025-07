Neu bei Amazon Prime: Der vielleicht beste Science-Fiction-Film aller Zeiten ist ein bildgewaltiger Rausch

Das Science-Fiction-Kino hat viele unfassbare Meisterwerke hervorgebracht. Einen der besten Filme des Genres könnt ihr jetzt bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Tiefe Häuserschluchten, verregnete Straßen und eine grimmige Atmosphäre: In fast jedem dystopischen Science-Fiction-Film blitzen diese Bilder heutzutage auf. Beeinflusst wurden sie vor allem von einem Meisterwerk: Blade Runner. Der 1982 von Ridley Scott inszenierte Tauchgang in eine düstere Zukunftsversion ist aus der Filmgeschichte gar nicht mehr wegzudenken, so prägend war die dort gebündelte visuelle Wucht.

Inspiriert wurde Blade Runner von dem Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen?, den der US-amerikanische Schriftsteller Philip K. Dick 1968 veröffentlicht hat. Die Adaption orientiert sich allerdings nur lose an der Vorlage und verwandelt sich mit jeder weiteren Minute in ein eigenständiges Cyberpunk-Epos. Wenn ihr diese futuristische Welt erkunden wollt, könnt ihr das jetzt bei Amazon Prime im Abo tun.

Blade Runner bei Amazon Prime: Ridley Scotts Sci-Fi-Meisterwerk mit Harrison Ford in der Hauptrolle

Theoretisch haben wir die Zukunft von Blade Runner längst eingeholt. Im November des Jahres 2019 ist die Geschichte angesiedelt, die in eine faszinierende wie beängstigende Version von Los Angeles entführt. Hier türmen sich gigantische Bauten aufeinander, während die Sonne am Himmel komplett verschwunden ist. Neonlichter und Regentropfen prägen das Stadtbild voller schwindelerregender Abgründe.

Durch diese Metropole schleppt sich der ehemalige Polizist Rick Deckard (Harrison Ford), der sein Leben damit verbracht hat, Replikanten zu jagen. Die Androiden sind in ihrem Aussehen und ihrer Verhaltensweise kaum von Menschen zu unterscheiden. Als eine Gruppe der Nexus-6-Modelle Amok läuft, sieht sich Deckard gezwungen, aus seinem Ruhestand zurückzukehren, um für Ordnung zu sorgen.

Da es sich bei Blade Runner um eine Weiterentwicklung des Film noirs handelt, dauert es aber nicht lange, ehe Deckard zwischen den Lichtern und Schatten, die stilprägend für das Genre sind, auf eine große Verschwörung stößt. Bis in die Räume der mächtigen Tyrell Corporation gelangt der heruntergekommene Gesetzeshüter, wo er sich die Frage stellen muss, auf welcher Seite er in diesem Konflikt wirklich steht.

Jetzt bei Amazon Prime: In keiner anderen Sci-Fi-Dystopie kann man sich so verlieren wie in Blade Runner

Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man nicht genau weiß, ob man wach ist oder träumt? Genau das fängt Ridley Scott zwei Stunden lang in Blade Runner ein. Der Film fühlt sich an, als würde am immer tiefer in ein Labyrinth mit mehreren Ebenen eintauchen. An jeder Ecke stellt man sich die Frage, ob man hier nicht schon einmal war, während einen die sphärische wie unheilvolle Musik von Vangelis weiter durch die Gänge treibt.

Kaum ein anderer Film besitzt eine dermaßen dichte Atmosphäre – als könnte man den Regen spüren, wie er die Kleidung durchnässt, während ein wärmender Dampf auf einem Lüftungsschacht aufsteigt. Selbst über vier Dekaden nach ihrem Kinostart hat Scotts Replikanten-Odyssee nichts von ihrer Sogkraft verloren. Blade Runner ist jedoch nicht nur eine unglaublich stark gestaltete Welt, die hier zum Leben erwacht.

Blade Runner stürzt sich mitten hinein in die Einsamkeit und Sehnsucht der verlorenen Seelen, die durch dieses Los Angeles wandern – seien es echte oder synthetische. Dem Film liegt eine unheimliche Traurigkeit zugrunde, die uns existenzielle Fragen stellt und rätseln lässt, was Menschlichkeit in dieser von Technologie verzerrten Welt ist. Scott hat hier ein poetisches, nachdenkliches und zeitloses Meisterwerk geschaffen.

Blade Runner streamt seit dem 26. Juli 2025 bei Amazon Prime im Abo. Neben Harrison Ford gehören Sean Young, Rutger Hauer und Edward James Olmos zum Cast.