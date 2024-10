Neu bei Amazon Prime: Dieser Horror-Film steckt voller grauenhafter Überraschungen und ist perfekt für Halloween

Horror-Filme gibt es wie Sand am Meer. Umso schöner, wenn einer Überraschungen bereithält, die einen schockiert zurücklassen. Diesem Halloween-Tipp bei Amazon Prime gelingt das.

Die Tage sind inzwischen unheimlich kurz, die Nächte erschreckend lang. Es ist Zeit für Halloween und Grusel – und natürlich Geistergeschichten. Was wäre diese Jahreszeit ohne sie? Richtig, langweilig. Wie praktisch ist es da, dass wir heute einen Film im Gepäck haben, der gleich drei solcher Geschichten mitbringt. Oder vielleicht sogar noch etwas mehr.

Eine ganz klassische Gespenstergeschichtensammlung (sagt das dreimal schnell hintereinander und vielleicht manifestiert sich der Geist einer Blu-ray in eurem Wohnzimmer) bringt Ghost Stories bei Amazon Prime Video mit. Doch hinter den herrlich schaurigen Segmenten verbirgt sich noch so viel mehr.

Ghost Stories stellt einen Skeptiker vor das grauenhafteste Rätsel seines Lebens

Psychologie-Professor Phillip Goodman (Andy Nyman) hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Betrüger auffliegen zu lassen. All jene, die mit Schauergeschichten und Lügen über Paranormales arme Unschuldige über den Tisch ziehen, jagt er mit Leidenschaft. Geister gibt es schließlich nicht. Da erhält er eines Tages einen Brief von seinem großen Vorbild.

Charles Cameron (Martin Freeman) ist Parapsychologe und hat Phillip zu seiner eigenen Karriere inspiriert – ehe er vor 15 Jahren verschwand. Nun lädt er Phillip in seinen kleinen Wohnwagen am Rande der Zivilisation ein. Er will ihn und seine Skepsis auf die Probe stellen. Drei Fälle in seinem Leben, sagt er, konnte er nie mit rationalen Mitteln erklären. Nun ist es an Phillip, sie zu lösen.

Also macht er sich auf, die angeblich übernatürlichen Rätsel aufzuklären. Dazu trifft er drei Menschen, die anscheinend reale Begegnungen mit Geistern oder Monstern hatten. Phillip verstrickt sich immer tiefer in die Geschichten und Fragen dieser Menschen. Bis er feststellen muss, dass dahinter womöglich viel mehr steckt, als er hatte ahnen können.

Der Halloween-Tipp bei Amazon Prime wird zu einem wahren Horrortrip voller böser Überraschungen

So weit, so konventionell für eine Horror-Anthologie mit entsprechender Rahmenhandlung. Doch warum ist Ghost Stories mehr als das? Was hat dieser Film, abgesehen von bissigen Humorspitzen, fantastischer Atmosphäre und schaurig schön eingefangenen Landschaftsaufnahmen der britischen Insel zu bieten? Nun.

Eine wirklich gute Geistergeschichte lässt uns noch ein bisschen tiefer eintauchen. Die gibt uns ein wahres Rätsel auf und mischt eine Prise Mystery in den schäumenden Hexenkessel voller Grusel und Schockmomente. Denn wer gut aufpasst und nicht 80 % der Zeit mit der Bettdecke vor den Augen zusieht, wird immer wieder kleine Hinweise entdecken.



Hinweise auf was? Das können wir natürlich schlecht verraten. Doch lasst euch gesagt sein: Hier gibt es mehr zu sehen als nur drei stimmungsvolle Gruselepisoden. Hier gibt es ein Finale, das alles noch einmal auf links dreht und euch dabei ganz beiläufig das Hirn verbiegt. Denn eventuell findet sich im Hexenkessel noch etwas, das euch auf ganz, ganz böse Trips mitnimmt.

Wer sich mit Ghost Stories auf Halloween einstimmen will, kann das derzeit bei Amazon Prime Video tun.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.