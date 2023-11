Neu bei Amazon Prime: Ein Western-Flop, den Will Smith als größten Fehler seiner Karriere betrachtete (dabei ist er extrem unterhaltsam)

Bei Amazon Prime Video könnt ihr seit Kurzem einen Sci-Fi-Western streamen, den Will Smith bis heute bereut. Er hätte nämlich lieber Matrix drehen sollen.

Kenneth Branagh im Overacting-Modus, dazu ein charismatisches Buddy-Duo und eine gigantische Robo-Spinne im Wilden Westen. Als ich Wild Wild West 1999 im Kino sah, erlag meine jugendliche Seele dem Charme des endlos übertriebenen Science-Fiction-Westerns. Damit stand ich aber ziemlich einsam da. Denn der Film von Men in Black-Regisseur Barry Sonnenfeld war ein finanzieller Misserfolg sondergleichen, obwohl Independence Day-Star Will Smith die Hauptrolle spielte.



Der Schauspieler betrachtet Wild Wild West bis heute als "Stachel in seinem Fleisch" und einen der größten Fehler seiner Karriere.



Will Smith lehnte Matrix ab und drehte einen Flop



Jedenfalls kann Smith wieder lachen über seine Karriere-Entscheidungen. In einem Video erklärte er 2021 die Hintergründe für seine Entscheidung gegen den späteren Klassiker Matrix und für Wild Wild West. Er empfand das Konzept von Matrix schlicht als zu abstrakt. Oder zumindest abstrakter als ein Steampunk-Western seines Men in Black-Regisseurs. Damals erklärte er auch:



Ich würde zu Wild Wild West zurückkehren und ich würde sagen: 'Arschloch, warum hast du nicht Matrix gemacht?'

In Wild Wild West spielt Smith keinen Auserwählten, sondern einen Top-Agenten in den USA des Jahres 1869. Der soll gemeinsam mit einem ungleichen Kollegen (Kevin Kline) aufklären, warum die besten Wissenschaftler der Vereinigten Staaten nach und nach verschwinden. Dahinter steckt ein Südstaatenmillionär (Kenneth Branagh), der im Bürgerkrieg mehrere Gliedmaßen und Organe verloren und diese mechanisch ersetzt hat. So kommt auch die Robo-Spinne ins Spiel.



Die Story riecht nach einer subversiven Abrechnung mit dem Südstaaten-Mythos, der in den USA trotz verlorenem Bürgerkrieg bis heute nachlebt. Die Realität von Wild Wild West sieht allerdings anders aus. Statt eines Django Unchained im Blockbuster-Format drehte Barry Sonnenfeld einen weitgehend tumben Sommerblockbuster mit geschmacklosen Witzen.

Ein qualitativ hochwertiger Blockbuster sieht anders aus, aber Wild Wild West besitzt die Aura einer schnittigen Linie weißen Pulvers, die auf einem Schreibtisch irgendwo in Hollywood weggesaugt wird. Anders lässt sich das spaßige Konglomerat schlechter Ideen nicht erklären.

So kannst du den Sci-Fi-Western schauen

Wer Wild Wild West schauen will, sollte seine Ansprüche unter den Teppich kehren und sich auf die Reise in eine fremde Ära einlassen – nicht die 1860er, sondern die 1990er Jahre, in denen das Blockbustergeschäft mit einiger völligen Abwesenheit von Sinn und Verstand Geld verbrannte.

Wild Wild West gehört seit Kurzem zum Katalog von Amazon Prime Video. Alternativ könnt ihr den Film in der Flat von Sky WOW streamen.