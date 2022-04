Neu bei Amazon Prime: Eine der besten Serien aller Zeiten solltet ihr unbedingt entdecken

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime alle 3 Staffeln The Leftovers streamen. Keine andere Serie verknüpft Mystery-Elemente mit bewegenden Momenten so genial wie das Meisterwerk des Lost-Schöpfers.

Bei Amazon Prime könnt ihr ab jetzt endlich alle 3 Staffeln von The Leftovers streamen. In Deutschland hat die Serie von Lost-Mastermind Damon Lindelof nie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient. Ihr könnt den überragenden Geheimtipp jetzt aber endlich entdecken und nachholen. The Leftovers ist bei unseren 100 besten Serien der letzten 10 Jahre auf Platz 2 gelandet ist. Für mich persönlich ist sie sogar eine der besten Serien aller Zeiten.

The Leftovers ist ein Meisterwerk zwischen Mystery und großen Gefühlen

Die Serie handelt zu Beginn von einem Ereignis, bei dem zwei Prozent der Weltbevölkerung von einem Moment auf den anderen verschwindet. Eine Erklärung dafür bekommen wir nie geliefert. Die Handlung konzentriert sich nach dieser Einführung auf die Hinterbliebenen, die mit dem Leben danach zurechtkommen müssen.

Schaut hier noch einen Trailer zur 1. Staffel The Leftovers:

The Leftovers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Im großartigen Figuren-Ensemble von The Leftovers wechseln sich mysteriöse und unerklärliche Szenen ständig mit emotionalen Höhepunkten ab, die oft zu Tränen rühren. Zu unserer sehr hohen Platzierung unter den besten Serien der letzten 10 Jahre schrieben wir damals:

Die Erkenntnis, dass wir Trost nur in der Liebe finden, mag auf einem (virtuellen) Blatt Papier furchtbar abgedroschen wirken, aber The Leftovers vermittelt sie, als würden wir ihr erstmals begegnen.

Keine andere Serie verteilt ihre Schläge in die Magengrube so sanft, dass wir um mehr betteln. Hierin liegt die große Errungenschaft der Autoren: Den Zuschauer in ein tiefes Loch schubsen, um ihm dann wieder herauszuhelfen.

Zum Weiterlesen: The Leftovers wird euch an an die Schönheit des Lebens erinnern



Die 20 besten Serienstarts im April: Von Better Call Saul bis LOL

Noch kunstvoller und ergreifender als Lost zeichnet The Leftovers über 3 recht kompakte Staffeln das Bild einer Welt, in der Chaos, Verwirrung und Trauer regieren. Noch unvergesslicher sind aber die Momente, in denen immer wieder Licht durchscheint und die Hoffnung zurückkehrt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr The Leftovers gesehen oder wollt ihr die Serie jetzt noch nachholen?