Neu bei Amazon Prime: Eine der unterhaltsamsten Action-Reihen mit Bruce Willis, die völlig unterschätzt ist

Spaßiges Double Feature mit einem Esslöffel Explosionen und der empfohlenen Tagesmenge Kugelhagel gefällig? Dann bleibt mal dran.

Manchmal wollen wir unsere Action anspruchsvoll, düster und knochenhart. Und manchmal soll sie einfach unterhaltsam sein, sich nicht zu ernst nehmen und darf dafür ruhig ein bisschen bekloppt sein. Bonuspunkte gibt es für eine absolut legendäre Besetzung, die sichtlich Spaß daran hat, ein bisschen frei drehen zu dürfen.

Legendär klingt im ersten Moment ein bisschen übertrieben. Aber wenn man Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich und eine Helen Mirren in absoluter Killerstimmung aufeinander loslässt, trifft die Bezeichnung durchaus zu. Man füge der Gleichung The Boys-Star Karl Urban hinzu und zack! Erhält man mit R.E.D. - Älter, härter, besser und R.E.D. 2 ein krachendes Double Feature mit jeder Menge Spaß.

R.E.D. 1 und 2 bei Amazon Prime holt ein paar Action-Legenden aus dem Ruhestand zurück

Frank Moses (Willis) ist ein ganz normaler Mann im Ruhestand. Ein ganz normaler, zu Tode gelangweilter Mann, der seinen alten Job vermisst. Ein ganz normaler, zu Tode gelangweilter, nach Blut, Kugeln und Sprengstoff lechzender Mann. Frank war früher CIA-Agent und das ganz normale Leben ist einfach nichts für ihn, wie er immer wieder schmerzlich feststellt.

Da kommt es ihm fast schon gelegen, als jemand beginnt, Jagd auf ihn und seine alten Kollegen vom Geheimdienst zu machen. Er und seine Freunde Joe (Freeman), Marvin (Malkovich) und Victoria (Helen Mirren) gehören zur Kategorie R.E.D. - Retired, extremely dangerous. Zu Deutsch: Im Ruhestand, aber extrem gefährlich.

Jetzt will ihnen jemand ans Leder, weil sie offenbar zu viel wissen. Nun ist es an Frank und seiner zufällig zwischen die Fronten geratenen Begleiterin Sarah (Mary-Louise Parker), die alte Gang wieder zusammenzubringen und die Verschwörung hinter diesem Chaos aufzudecken. Dabei quietschen die Reifen, fliegt das Blei und werden alte Freundschaften auf die Probe gestellt.

Die R.E.D.-Reihe ist von der ersten bis zur letzten Sekunde herrlichste Action-Unterhaltung

Die R.E.D.-Reihe definiert Action nicht neu. In dieser Hinsicht ist sie einfach grundsolide. Man jagt in angemessenen Abständen Dinge mit ordentlich Funkenflug in die Luft und bietet eine fröhliche Mischung aus klassischem Backpfeifensalat und Verfolgungsjagdbuffet. Doch wer alles auf ein ganz besonderes Niveau hebt, ist und bleibt die Besetzung.

Es tut den betagten, aber nicht minder spielfreudigen Hauptdarsteller:innen sichtlich gut, sich hier nicht bierernst nehmen zu müssen. Nicht so tun zu müssen, als seien sie noch Mitte Dreißig. Mirren beherrscht ausnahmslos jede Szene. Malkovich ist schrulliger denn je und überrascht mit immer neuen Absurditäten. Bruce Willis schmunzelt das schönste Bruce Willis-Schmunzeln.

Selbst die zweite und dritte Reihe der Besetzung wartet dabei mit herrlich unterhaltsamen Spleens und Verschrobenheiten auf. Teil 2 ergänzt eine bissige Catherine Zeta-Jones und Anthony Hopkins persönlich. Die R.E.D-Filme schreiben keine Kino-Geschichte. Aber wer auch nur ein winzig kleines Herz für Action hat, kann hier nur gewinnen.

Zu sehen gibt es beide R.E.D.-Teile ab sofort in der Streaming-Flatrate bei Amazon Prime.

