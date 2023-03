Neu bei Amazon Prime: Einer der ekelhaftesten Horror-Filme der letzten Jahre, dessen Star nicht wiederzuerkennen ist

Amazon Prime sichert sich einen der kontroversesten deutschen Filme der vergangenen Jahre. Die Bestseller-Adaption Der goldene Handschuh ist nichts für schwache Nerven.

Vor vier Jahren feierte Der goldene Handschuh auf der Berlinale seine Premiere und wurde sowohl von der Kritik als auch vom Publikum extrem geplanten aufgenommen. Die kompromisslose Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinz Strunk erzählt die Geschichte eines Serienkillers und spart kein ungemütliches Detail aus.

Angesiedelt in den 1970er Jahren entführt Der goldene Handschuh in den Stadtteil St. Pauli, wo Fritz Honka (Jonas Dassler) sein Unwesen treibt. Als Hilfsarbeiter führt er ein unscheinbares Leben am Rand der Gesellschaft. Die meiste Zeit verbringt er in der heruntergekommenen Kiezkneipe, die dem Film seinen Titel verleiht.

Jetzt bei Amazon Priem: Der goldene Handschuh erzählt die Geschichte des Serienkillers Fritz Honka

Was niemand weiß: Honka ist ein Serienkiller, der Frauen in seine Wohnung lockt, sie vergewaltigt und erwürgt. Die Leichen zerstückelt er, um sie zu verstauen. Nach und nach sorgt der Verwesungsgeruch jedoch für Aufsehen in der Nachbarschaft und es werden Fragen gestellt, die eine grausame Wahrheit ans Licht bringen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der goldene Handschuh schauen:

Der Goldene Handschuh - Trailer (Deutsch) HD

Der von Fatih Akin (Rheingold, Gegen die Wand) inszenierte Film geht auf wahre Begebenheiten zurück und beeindruckt vor allem mit seiner ekligen Kulisse. Mitunter kann man die vom Alkohol verklebten Räume spüren, durch die sich die Figuren bewegen. Der goldene Handschuh ist ein Film, der von seien abstoßenden Orten lebt.

Außerdem großartig: Jonas Dassler als Fritz Honka. Hinter der aufwendigen Maske ist der Schauspieler kaum zu erkennen. Bemerkenswert ist nicht nur das äußerliche der Figur. Dassler gewährt uns Einblick in eine verlorene Randexistenz, die mit jeder Szene verstörender wird. Diesen Film vergisst man nicht so schnell.

