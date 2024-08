Neu bei Amazon Prime: Erschütternde und richtig gute Fortsetzung eines der besten Horrorfilme aller Zeiten

Mit Doctor Sleeps Erwachen könnt ihr die Fortsetzung zum Horror-Meilenstein Shining jetzt im Amazon Prime-Abo streamen. Das Sequel geht andere Wege als Kubricks Meisterwerk und fesselt mit melancholischem Grauen.

Mit Shining hat Meisterregisseur Stanley Kubrick einen der besten Horrorfilme aller Zeiten gedreht. Die Verfilmung des Stephen King-Romans hat einmalige Bilder hervorgebracht wie zum Beispiel Jack Nicholsons manisch-verzerrtes Gesicht im Türspalt, die Zwillingsschwestern auf dem Hotelkorridor oder den Aufzug, aus dem langsam eine Welle aus Blut strömt.

Bei Amazon Prime könnt ihr ab jetzt Doctor Sleeps Erwachen streamen, der auf Stephen Kings literarischer Fortsetzung von Shining basiert. Der Film zeigt eindrucksvoll, dass ein großer Klassiker sinnvoll weitergedacht werden kann, ohne das Original mit Füßen zu treten, und eigenständige Wege zu gehen.

Doctor Sleeps Erwachen mixt bei Prime Horror der Vergangenheit mit melancholischem Drama

In der Fortsetzung spielt Ewan McGregor den erwachsenen Danny, der im Original als kleiner Junge die übersinnliche Gabe des Shining in sich entdeckt hat. In der Gegenwart von Doctor Sleeps Erwachen ist Danny ein gebrochener Alkoholiker, der trotz seiner Fähigkeiten ziellos durchs Leben irrt und nach innerer Ruhe sucht. Dann taucht ein junges Mädchen auf, das dieselbe Gabe besitzt und von einer Sekte gejagt wird, die das Shining wie eine Droge inhalieren.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Doctor Sleeps Erwachen:

Doctor Sleep - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Nach einem beunruhigenden Auftakt zersplittert der Film nach mehreren Zeitsprüngen in Einzelteile, die Regisseur Mike Flanagan (Spuk in Hill House) langsam zu einer melancholisch-schaurigen Odyssee zusammenpuzzelt. Auch wenn der erwachsene Danny Torrance im Zentrum der Handlung steht, ist er überraschenderweise nicht der entscheidende Protagonist.

Die von Ewan McGregor mit traumatisierter Verletzlichkeit gespielte Figur ist vielmehr ausschlaggebend für die unterschiedlichen Stimmungen und Motive des Films. Dabei ist Doctor Sleeps Erwachen kein reiner Horror-Film. Flanagan beschwört gelegentlich nostalgisch angehauchtes Grauen direkt aus den ikonischen Bilderwelten Kubricks herauf. Ansonsten entfaltet sich seine Vision aber unberechenbar zwischen persönlichem Drama, geradlinigem Thriller und bizarrer Fantasy.

Auf der einen Seite ist das surreale Sekten-Delirium, mit Sprüngen in andere Körper oder von einem Schauplatz zum nächsten. Auf der anderen Seite der gefühlsbetonte Grusel, der Figuren aufgrund vergangener oder bevorstehender Familientragödien zusammenschweißt. Und wenn dann im Finale die Rückkehr zu den Anfängen ansteht, bleibt Gänsehaut nicht aus.

