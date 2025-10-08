Neu bei Amazon Prime: Extrem unterhaltsames Gangster-Meisterwerk mit absolut genialer Besetzung

Top-Regisseur? Check. Top-Darsteller:innen? Check. Top-Drehbuch? Ebenfalls Check. Dieser Film bei Amazon Prime vereint alle nötigen Zutaten für einen Gangster-Meisterstreich.

Gangster-Filme haben je nach Herkunftsland ihren ganz eigenen Geschmack, eine ganz besondere Identität. Während es in den USA oft Brooklyn-familiär und italienisch-mafiös zugeht, kann es in Fernost schon eher knochenhart dramatisch werden. Und dann wäre da England. London. Und ein Regisseur, der sich seine ganz eigene Nische im Genre eingerichtet hat – mit etwas anderem Aroma-Profil.

Guy Ritchie heißt der Mann, um den es heute gehen soll, und The Gentlemen ist der Film, den wir heute als Hauptgang servieren. Der vereint alles, was den Kultregisseur der britischen Gangster-Komödie ausmacht und legt dann noch einen Nachschlag von allem obendrauf. Das Ergebnis ist extrem spaßig und sein vielleicht bester Film, den ihr ab heute bei Amazon Prime streamen könnt.

In The Gentlemen bei Amazon Prime bricht ein Kleinkrieg unter den Kriminellen Londons aus

Mickey Pearson (Matthew McConaughey) lebt den Traum eines jeden Gangster-Bosses. Er hat sich in seiner Wahlheimat London sein eigenes Reich aufgebaut, mit einer wunderschönen und klugen Ehefrau (Michelle Dockery), einem Namen, bei dem allen Kleinkriminellen der Szene die Ohren klingeln und mehr Geld, als ein anständiger Mensch je brauchen könnte.

Doch so schön das süße Gangster-Leben auch ist, Mickey will endlich in den Ruhestand und Zeit für sich selbst und seine Frau Rosalind. Also beschließt er, sein Marihuana-Imperium an einen geeigneten Kandidaten zu verkaufen. Die Neuigkeit verbreitet sich wie ein Lauffeuer und stürzt die Unterwelt Londons ins Chaos.

Denn Mickey hat einen ganzen Haufen Feinde, die sich die Finger danach lecken, endlich ihr Stück vom Kuchen beanspruchen zu können. Gleichzeitig intrigieren aber ebendiese Feinde untereinander gegeneinander. Schnell ist ein Verwirrspiel im Gange, bei dem niemand mehr irgendwem traut und Kugeln, Fäuste und gelegentlich noch schlimmere Dinge fliegen.

The Gentlemen ist pure Unterhaltung mit einer fast schon lächerlich guten Besetzung

Ritchie ist ohnehin schon der Meister der Gangster-Komödie. Bewegt er sich in diesem Genre, ist Spaß eigentlich garantiert. Snatch, RocknRolla, Bube Dame König GrAs – sie alle beweisen, wie perfekt dieser Regisseur es beherrscht, wahnsinnig witziges Komödienchaos mit harter Action, Schießereien und Gang-Kriegen zu verbinden. Doch The Gentlemen toppt alles bisher Dagewesene.

Die Figuren sind noch skurriler, die Dialoge noch gewitzter, die Action absurder und beeindruckender inszeniert. Man muss sich schon aktiv Mühe geben, um dabei keinen Spaß zu haben. All das funktioniert zum einen dank Ritchie – zum anderen aber vor allem dank eines Casts, der sich wirklich gewaschen hat. Hier geben sich die Hochkaräter die Klinke in die Hand.

Colin Farrell dreht völlig frei, McConaughey hat sichtlich Freude an jedem einzelnen Moment, Charlie Hunnam beweist, wie viel Comedy-Talent eigentlich in ihm steckt und dann ist da natürlich Hugh Grant. Grant, der in Paddington 2 bereits seine Karriere als Bösewicht begann und sie hier perfektioniert. Allein für ihn lohnt sich der Film. Doch auch für all die anderen fantastischen Gesicher, die hier herrlich aufspielen.

Wer das noch nicht gesehen hat, sollte endlich einmal bei Guy Ritchies Gentlemen bei Amazon Prime vorbeischauen.

