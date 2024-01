Neu bei Amazon Prime: Geniale Krimi-Unterhaltung mit 1000 Stars und Überraschungen bis zum Schluss

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab sofort eine unterhaltsame Krimi-Komödie mit dem aktuellsten Ex-Bond-Star streamen. Freut euch auf viel Spaß, etliche Stars und viele Twists.

Neben seiner ikonischen James Bond-Rolle hat Daniel Craig seine wohl genialste Figur als schräger Ermittler Benoit Blanc in Knives Out gespielt. Falls ihr die grandios unterhaltsame Krimi-Komödie noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr jetzt bei Prime Video die Gelegenheit dazu.

Krimi-Highlight bei Prime Video: Darum geht es in Knives Out

In der Handlung des Films von Star Wars 8: Die letzten Jedi-Regisseur Rian Johnson untersucht Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) mit seinem Partner Elliot (Lakeith Stanfield) einen möglichen Mord: Der Patriarch einer alteingesessenen Familie Harlan Thrombrey (Christopher Plummer) ist gestorben und als Todesursache wird Mord vermutet. Plötzlich steht jedes Mitglied der exzentrischen Familie im Verdacht.



Neben Craig trumpft Knives Out mit vielen großen Stars wie Chris Evans, Ana de Armas und Jamie Lee Curtis auf, die sich genussvoll in ihre teils herrlich schräg überzeichneten Charaktere stürzen.

Dazu kommt eine verschlungene Geschichte, in der oft die Erzählperspektive geändert und bis zum Ende viele überraschende Twists aufgefahren werden. So wird Knives Out zum 130 Minuten langen Krimi-Vergnügen, das nicht nur Fans des Genres begeistert.

Nach Knives Out: Die Fortsetzung könnt ihr direkt woanders streamen

Falls ihr nach dem Rian Johnson-Kracher Lust auf mehr Abenteuer mit Benoit Blanc habt, könnt ihr das Sequel Glass Onion: A Knives Out Mystery jederzeit bei Netflix im Abo streamen.

Hier könnt ihr den Trailer zur Knives Out-Fortsetzung schauen:

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

In der Fortsetzung befindet sich der Ermittler in Griechenland unter einer illustren Gruppe von Gästen, die von einem Tech-Milliardär auf dessen Privatinsel eingeladen wurden. Bald taucht jedoch wieder eine Leiche auf und das Rätselspiel beginnt.



