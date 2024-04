Neu bei Amazon Prime: Grandioser Superhelden-Film, der völlig zu Unrecht im Kino untergegangen ist

Im schlechtesten Film des gestorbenen DC-Universum war sie der einzige Lichtblick. Auf Amazon Prime könnt ihr den zweiten Auftritt von Margot Robbie in ihrer bis heute ikonischsten Rolle sehen.

Margot Robbie war bereits vor Suicide Squad ein großer Star, doch als Harley Quinn wurde sie in neue Sphären des Ruhms katapultiert. Zum ersten Mal wurde die Freundin des berüchtigten Jokers auf der großen Leinwand verkörpert. Mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn erschien eine lose Fortsetzung, die den Fokus auf die Antiheldin legte – und zwar ohne den Joker.

Birds of Prey mit Margot Robbie ist ab sofort in der Streaming-Flatrate bei Amazon Prime zu sehen.

Antiheldin auf der Suche nach der eigenen Identität: Darum geht’s in Birds of Prey bei Amazon Prime

Harley Quinn (Margot Robbie) und der Joker haben sich getrennt. Nun versucht Harley, über die Trennung hinwegzukommen und sich neu zu erfinden. Dabei lernt sie die Sängerin Dinah Lance (Jurnee Smollett) kennen, die für den Gangsterboss Roman Sionis (Ewan McGregor) arbeitet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Birds of Prey schauen:

Birds of Prey - Trailer (Deutsch) HD

Dinah wird zusammen mit Victor Zsasz (Chris Messina) losgeschickt, um einen Diamanten zu stehlen. Der wird ihnen wiederum von der jungen Taschendiebin Cassandra Cain (Ella Jay Basco) abgeluchst. Sionis setzt ein Kopfgeld auf Cassandra aus, die Unterschlupf bei Harley Quinn gefunden hat. Und schon bald müssen sich Harley und ihre neuen Freundinnen gegen die Leute des Gangsterbosses verteidigen.

Der Superhelden-Blockbuster Birds of Prey floppte an den Kinokassen – trotz guter Kritiken

Obwohl Harley Quinn sich bei Suicide Squad schnell als Fan-Liebling etablierte und das Publikum auf einen Solo-Film zu warten schien, war Birds of Prey kein finanzieller Erfolg. Bei einem Budget von 84 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit nur 205 Millionen US-Dollar einspielen, wie Box Office Mojo zusammenfasst.

Für einen Superhelden-Blockbuster ist Birds of Prey damit weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, besonders wenn wir bedenken, dass Joker kurz zuvor die Milliarden-Marke für DC geknackt hat. Trotz des Flops fand Birds of Prey großen Zuspruch. Bei dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes konnte der Film sowohl die Kritik als auch das Publikum mit jeweils mehr als 70 Prozent Zustimmung überzeugen.

Eines muss man Birds of Prey auf jeden Fall zugestehen. Der Film ging neue Wege im DCEU und schaffte es, seiner eigenen Vision zu folgen. Nachdem das DCEU lange Zeit das Marvel Cinematic Universe nachgeeifert hatte und lediglich als düsteres Superhelden-Universum bekannt war, konnten Harley Quinn und die Birds of Prey ungewohntes Spektakel in das Universum bringen.

Die Zukunft von Harley Quinn auf der Leinwand heißt Lady Gaga

Die von Margot Robbie verkörperte Harley Quinn werden wir vermutlich nicht mehr im Kino sehen, da das DCEU offiziell beendet ist. In The Suicide Squad von 2021 hatte sie ihren bis dato letzten Auftritt. Jetzt erwartet uns der Start eines neuen DC-Universums, während weiterhin unabhängige Filme wie The Batman und Joker existieren.

In Joker 2: Folie à Deux kehrt zumindest die Figur Harley Quinn auf die große Leinwand zurück. In der Fortsetzung zu Joker wird Lady Gaga in die Rolle des Fanlieblings schlüpfen. Der Film ist heiß erwartet und wird die Beziehung zwischen Joker und Harley von Anfang an mitverfolgen.

